Promotor ‘degolado’ pelo Senado é recebido como herói na Promotoria em Brasília

Alvo de uma articulação de senadores anti-Lava Jato para derrubá-lo no Conselhão do Ministério Público, o promotor Demerval Farias foi recebido como ‘herói’ e em meio a aplausos por seus pares na Promotoria do Distrito Federal e Territórios nesta quarta, 25.

O evento foi organizado em grupos de WhatsApp e aproximadas 100 pessoas compareceram. Demerval, que deixou na terça, 24, o Conselho Nacional do Ministério Público, vinha votando contra ofensivas de políticos a procuradores da Operação Lava Jato.

Em sua fala improvisada, Demerval destacou a importância de respeitar a autonomia das instituições, seja do Ministério Público, do Congresso Nacional ou do CNMP.

“Nós somos uma instituição independente e não podemos jogar pedra nas demais instituições. Como membros do MP, temos uma responsabilidade com a sociedade do Distrito Federal e precisamos oferecer o melhor dentro de nossas atribuições. Independente das circunstâncias, devemos agir sempre com sabedoria, ética e equilíbrio”.

Dermeval Farias assumiu atribuições a partir desta quarta, 25, na 1.ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Águas Claras.

Ele foi indicado para recondução por mais dois anos no CNMP, mas, após uma campanha encampada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), e pelos senadores Renan Calheiros (MDB) e Eduardo Braga (MDB), seu nome foi barrado pela Casa.

Na votação, os parlamentares também derrubaram outro promotor do MP do Distrito Federal, Lauro Machado Nogueira.

Em seu último dia no Conselhão, ele se posicionou contra reclamação de Renan, que pedia a abertura de processo disciplinar envolvendo o coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol.

O caso envolve manifestações de Deltan contra nova eleição do emedebista à presidência do Senado.

“Nas frases, o membro do MPF não faz nenhum ataque pessoal. A partir do momento em que a liberdade de expressão faz parte de um embate democrático, o CNMP não pode atuar como órgão de censura da capacidade crítica de um membro do MP principalmente aqueles que estão em uma linha de frente mais ferrenha com relação a esses aspectos que necessariamente fazem parte de sua atuação”, disse Demerval, na votação em que apenas ele e Lauro foram contra o processo.

O placar está 7 a 2, faltando um voto para que maioria seja formada a favor do processo disciplinar.