Projeto que muda Lei da Arbitragem é ‘inoportuno, um desserviço’, diz presidente de comissão da OAB/SP

Para o advogado Gilberto Giusti, presidente da Comissão Especial de Arbitragem da OAB São Paulo, o projeto de lei nº 3.293/2021, de autoria da deputada Margarete Coelho (PP/PI), que altera a Lei de Arbitragem, é ‘inoportuno’ e ‘um desserviço’, por violar a autonomia da vontade das partes. Ele defende que as mudanças da lei arbitral sejam construídas por meio do amplo debate entre o setor, mas enxerga o projeto como algo que está fadado ao arquivamento.

A arbitragem existe para a legislação brasileira desde 1996, quando foi promulgada a lei nº 9.307, regulamentando as atividades do setor. Nesses 26 anos de vigência, a norma sofreu apenas uma mudança, em 2015, quando se formalizou a possibilidade de uso do método na solução de conflitos que envolvam o Poder Público.

A Câmara dos Deputados avalia o projeto de lei nº 3.293/2021, chamado de ‘antiarbitragem’ pelos seus críticos. A proposta causa descontentamento entre membros da categoria, que veem na iniciativa uma forma de restringir a atividade. Alguns pontos polêmicos da proposta são a obrigatoriedade de que todos os processos arbitrais sejam públicos e o limite de dez casos simultâneos para cada árbitro.

Confira a entrevista:

ESTADÃO: Como o sr. explicaria o que é o mercado da arbitragem?

GILBERTO GIUSTI: É um mercado que tem se consolidado ao longo dos anos e ganhado importância na resolução de conflitos específicos. Eu vejo a arbitragem como um grande avanço no sistema jurídico brasileiro para a resolução de conflitos específicos de uma maneira eficiente, rápida e segura. Há também um aumento das pessoas, advogados, partes, empresários que a entendem melhor. É um mercado que foi crescendo ao longo dos anos. A arbitragem tem um campo de expansão ainda muito pequeno, mas, graças à atuação de muitos bons profissionais, das câmaras de arbitragem e do próprio apoio do Poder Judiciário, há uma expansão bastante positiva.

ESTADÃO: Qual é a sua avaliação sobre o projeto de lei 3.293/2021, de autoria da deputada Margarete Coelho (PP/PI)?

GILBERTO GIUSTI: O projeto de lei é totalmente inoportuno, eu acho que ele é um desserviço à arbitragem, porque fere um princípio básico, que é a autonomia da vontade das partes que escolhem o procedimento arbitral. Por mais legítimas que possam ser as preocupações das pessoas que defendem o projeto, a lei de arbitragem já é bastante clara e completa para resolver quaisquer questões. Eu não estou dizendo que não existam questões que possam ser melhoradas. Mas, a meu ver, isso é feito pela própria prática. Em 2015, quando houve um ajuste na lei de arbitragem, houve participação de toda a comunidade da área, foi eleita uma comissão especial, inclusive com membros do Judiciário, com membros instituições arbitrais, com advogados, com juristas. De lá para cá, não vejo nenhuma novidade que justifique uma nova alteração, principalmente através de um projeto de lei que, a meu ver, não teve a mesma discussão de 2015.

ESTADÃO: O projeto de lei parte de algum grupo organizado ou vertente acadêmica? Qual é o contexto dele?

GILBERTO GIUSTI: A grande maioria das pessoas que efetivamente conhecem e atuam com arbitragem se manifestam contra este projeto de lei. Mas isso não significa que ele tem o suporte de algum grupo determinado. A comunidade arbitral realmente atuante não entende a razão deste projeto estar sendo processado, inclusive, em alguns momentos, com regime de urgência. Sempre parto do pressuposto de que as pessoas estão agindo de boa-fé. Eventualmente, algum parlamentar que apresentou esse projeto e que o defende no Parlamento pode ter uma visão da arbitragem que, com todo respeito, eu acho que não é a correta. Por isso faço votos que o projeto seja melhor discutido e, sinceramente, arquivado.

ESTADÃO: O sr. falou que o projeto tem algumas preocupações que são legítimas, que poderiam ser tratadas de outra forma. Pode dar um exemplo?

GILBERTO GIUSTI: Quando eu falo em preocupações, é porque ninguém defende que a arbitragem, como qualquer outro instituto, seja 100% perfeita e infalível. Existem preocupações constantes e que não são de agora. Desde o primeiro momento em que arbitragem foi instituída no Brasil, a gente sempre a aprimorou. Aprimorou a preparação de profissionais. Por exemplo, há 30 anos, não existia uma matéria sobre arbitragem na faculdade de direito. A minha preocupação maior é que as partes e os profissionais tenham cada vez mais conhecimento do que do que é arbitragem e do que pode ser feito em cada caso. Agora, não é um projeto de lei, de cima para baixo, que vai resolver isso.

ESTADÃO: O projeto de lei tem um ponto que fala sobre a publicidade da arbitragem. Isso fica a cargo de cada Câmara ou árbitro? O cidadão, mesmo que não seja parte interessada, pode consultar o que o árbitro está fazendo?

GILBERTO GIUSTI: É uma equívoco quando se fala que a publicidade é algo ‘que o árbitro está fazendo’. Não é o árbitro que decide que vai ser confidencial. São as partes, são os empresários que firmam o contrato, que escolhem a arbitragem. Dentro do princípio da autonomia da vontade, que é o principal do instituto, é das partes que vem o desejo de ser confidencial. Elas preveem a confidencialidade na própria cláusula arbitral, ou se valem de regulamentos de câmaras que dizem isso. Não é o árbitro que quer que seja confidencial, é a parte. Essa é uma das vantagens da arbitragem. As partes querem que a sua disputa, que pode ser sensível, que tem a ver com questões mercadológicas, seja mantida na confidencialidade. No ajuste de 2015 ficou estabelecido que quando há Administração Pública envolvida, um estado, a União, uma empresa pública, o procedimento terá que ser público. Porque, acima do princípio da autonomia da parte, existe o da publicidade de todos os atos em que esteja envolvida a Administração. Derrubar a confidencialidade geral para todos os casos é contrário ao próprio princípio da autonomia da vontade das partes. Aquilo que, por princípio maior, não pode ser confidencial, leis específicas já estão regulando.

ESTADÃO: Há alguma estatística ou levantamento sobre número de sentenças anulatórias de atos de arbitragem?

GILBERTO GIUSTI: Eu desconheço um banco de dados que, cientificamente, possa se dizer completo e certificado. Existe um trabalho que tem sido feito, inclusive por nós na OAB São Paulo junto de outras entidades, de tentar chegar a um levantamento científico mais apurado. Existe um ramo hoje de jurimetria. Não há muita base científica ainda para se afirmar que as ações anulatórias estão aumentando vertiginosamente. O que a gente vê, na nossa experiência, é que o número de sentenças anuladas pelo Judiciário continua sendo muito pequeno. Pode existir um percentual, que não é grande, de sentenças arbitrais que são levados para o Judiciário. Dentro desse universo, que já não é grande, é ainda bem menor o número de sentenças arbitrais que são efetivamente anuladas.

