Projeto de nova Lei de Improbidade Administrativa e a regulamentação de acordos

Nesta terça-feira, 28, o Senado Federal realiza audiência pública sobre o projeto de nova lei de improbidade administrativa. Há que se elogiar a postura dialogada adotada pelo legislador em realizar debate público sobre tema tão relevante para a sociedade brasileira. A busca pela redução da assimetria informacional encontra no instituto das audiências públicas uma resposta interessante, pois permite olhares com ponto de vistas diferentes sob um mesmo objeto de análise.

Justamente neste ponto reside o avanço das ciências jurídicas: o debate franco de ideias. Sem capturas de vieses. É fundamental fomentar a crítica construtiva, em especial em questões estruturantes do atuar administrativo.

O direito sancionador brasileiro apresenta uma oportunidade de desenvolvimento institucional através de um debate público amplo sobre o projeto de nova lei de improbidade. Que a sociedade civil organizada tenha engajamento para participar das discussões.

Acerca deste ponto, fundamental que os congressistas levem em consideração tais contribuições, seja para acolhê-las ou rechaça-las, sob pena de eivar o devido processo legislativo de inconstitucionais, diante do desrespeito do devido processo de elaboração normativa, em virtude da violação ao contraditório.

Diversos são os temas carentes de debate público em ações de improbidade: acordos administrativos, bem de família, bloqueio de bens liminar, dever de deferência às escolhas discricionárias, consequencialismo, dentre outros.

Que a doutrina jurídica cumpra seu papel de debate antecedente à publicação de novo diploma legal. Utiliza-se de alegações de inconstitucionalidade não precluirão, mas a primazia pela atuação preventiva precisa ser incorporada na cultura jurídica brasileira.

Destaque-se os acordos em ações de improbidade administrativa. Em geral, objeto de regulamentação (quando ocorre) a nível infralegal, ensejando nível expressivo de insegurança jurídica para o servidor público que o celebra, bem como para o particular que o subscreve. Subjetivismo em relação ao objeto e a atribuição para transacionar é um mecanismo de desincentivo da utilização do instituto. Parece que a regulação do tema em lei federal se mostra uma boa medida, minimizando a fomentada “cultura da desconfiança”.

Caso se adote a técnica legislativa de relegar ao instrumento jurídico secundário (instrução normativa, por exemplo), que se institua um dever de regulamentação por parte das instituições públicas. Por óbvio, não existe um direito subjetivo ao acordo administrativo, mas parece existir um direito subjetivo às regras claras em acordos administrativos.

Que a razão da teoria técnico-científica ganhe o espaço da emoção que costuma assolar debates apaixonados sobre o tema. Paixões e argumentos ad terrorem devem ceder espaço à racionalidade jurídica pautada pelas consequências. Pode parecer óbvio, mas infelizmente é fundamental falar o óbvio em tempos atuais.

*Thaís Marçal, presidente da Comissão de Improbidade Administrativa da OABRJ. Coordenadora Acadêmica da Escola Superior de Advocacia da OABRJ. Advogada