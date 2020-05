Projeto de Lei 1397/2020: coronavírus e o sistema de prevenção à insolvência

A pandemia provocada mundialmente pelo novo coronavírus, designado de covid-19, além de provocar risco de

dano concreto e sério para a saúde dos seres humanos, já tendo levado à morte milhares de pessoas, está implicando também numa “pandemia econômica” de efeitos ainda incalculáveis para a liquidez financeira das empresas de todo o mundo.

No Brasil, os Governos de todas as esferas, por conta do estado de calamidade pública existente, têm

adotado medidas na área de saúde e assistência social, a fim de socorrer a população tanto do ponto de vista de dar atendimento médico eficiente aos infectados pelo vírus, como ainda para atender aqueles que vivem à margem e na informalidade econômica, fornecendo recursos mínimos para sua subsistência.

De qualquer forma, o isolamento, seja ele horizontal ou apenas vertical, à guisa de existirem divergências entre as autoridades públicas sobre uma ou outra solução para se evitar o veloz contágio do vírus e o consequente colapso no atendimento dos doentes pelo sistema de saúde, é certo e inequívoco que se diga provocará para as empresas em geral, em proporções mais ou menos impactantes, uma grande crise de liquidez financeira, seja por estarem fechadas cumprindo o isolamento social, seja porque ainda que abertas, num sistema de isolamento

vertical, terão uma demanda de público e por consequência de consumo muito menores.

Veja-se que, em um ou outro caso de modelo de isolamento, as empresas terão impactadas a sua geração de caixa, o que consequentemente oportunizará uma inadimplência acentuada de suas obrigações. Essa conclusão é de lógica praticamente absoluta e insofismável. É preciso compreender que mesmo os setores essenciais, tal como o alimentício, acabarão igualmente ao longo dessa crise de liquidez, tendo de suportar uma queda mais ou menos significativa em sua demanda, ante a reverberação econômica ocasionada pela crise financeira que já está atingindo outros setores não essenciais, mas que geram renda para aqueles que justamente precisam dos setores essenciais, e que deixarão de acessá-los em sua plenitude, reduzindo suas demandas.

Além disso, a crise econômica mais ou menos acentuada pela qual já estão passando as empresas formais e informais, provocará outro efeito, qual seja, uma onda de inadimplência das obrigações no mercado em geral, a qual acabará por determinar a sobrecarga do Poder Judiciário, que num curto espaço de tempo deverá receber centenas de milhares de novos processos, sejam eles por inadimplemento, revisionais, de recuperações judiciais e especialmente de falências, o que por via reflexa o impedirá de conseguir de maneira célere entregar às partes a justiça do caso concreto, provocando então toda sorte de insatisfação, pessoal e econômica.

Todo esse cenário, de clara recessão econômica, de inadimplência, de insatisfação jurídica-judicial, de consequente desemprego decorrente do desaparecimento ou do encolhimento das empresas, precisa ser objeto de medidas urgentes de amparo e de intervenção do Poder Público na economia, à exemplo das medidas que já estão sendo tomadas nas áreas de saúde e assistência social. É preciso ressaltar que também as relações empresariais, seus contratos e suas obrigações desde sempre, e especialmente nesse momento delicado de calamidade, precisam ser entendidas e interpretadas como instrumentos de implementação de políticas públicas, a bem de toda a sociedade.

Feito esse introito necessário para bem se compreender o tema objeto deste artigo, então passamos na sequência, a abordar algumas soluções que estão sendo apresentadas visando a se evitar o desaparecimento de milhares de

empresas e empresários, e o consequente inadimplemento de um número avassalador de obrigações, de rescisões de contratos de trabalho, bem como ainda o sufocamento do Poder Judiciário com o ajuizamento de centenas de milhares de demandas judiciais.

Contemporâneo com as medidas de isolamento propostas pelo Poder Público, o deputado federal Hugo Leal

apresentou o Projeto de Lei 1397/2020 (1), de natureza emergencial e transitória, para ter vigência até 31 de dezembro de 2020 e ou até quando durar o estado de calamidade, em que elencou diversas medidas interventivas no sentido do enfrentamento da crise de liquidez das empresas, por decorrência da situação de calamidade, com o objetivo de prevenir a insolvência empresarial e o desaparecimento de empresas viáveis.

No dizer do Juiz de Direito Daniel Carnio

Costa2

, o PL 1397/20 cria um

“faseamento” preventivo e

desburocratizado antes de se buscar

desde logo, o acionamento do Poder

Judiciário através de demandas

complexas e demoradas que acabarão

por sufocá-lo, impedindo uma entrega

célere da prestação jurisdicional, e ao

mesmo tempo, facilitando a retomada

econômica da atividade empresarial.

No referido Projeto de Lei 1397/20,

objetiva-se então instituir “medidas de

caráter emergencial destinadas a

prevenir a crise econômico-financeira

do agente econômico, seja ele pessoa

natural ou jurídica que exerça ou tenha

por objeto o exercício de atividade

econômica em nome próprio

independente de inscrição ou da

natureza empresária de sua atividade”.

Neste sentido, nessa exposição nosso

objetivo específico é o de tratar

exclusivamente do Capítulo I do PL

1397/2020, que tem como título

“Sistema de Prevenção a Insolvência”,

deixando o Capítulo II para um outro

subsequente artigo, em que trataremos

com exclusividade das medidas

também transitórias propostas em

relação à Recuperação Judicial e

Falências de empresas.

2

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/

03/29/projeto-da-nova-lei-de-falencias-prevemedidas-para-crise-do-coronavirus.ghtml

Assim, de acordo com a disposição

preambular do PL 1397/20, constante

do seu artigo 1º, já se vê que não

apenas as empresas formalmente

constituídas, mas todos aqueles que

exercem atividades econômicas, sendo

ou não pessoa jurídica, inscritas ou não

como empresas, farão jus aos

benefícios propostos.

Nesse particular, o projeto acaba

significando um grande avanço

legislativo, ainda que provisório e de

caráter emergencial, na medida em que

abrange todas as atividades

econômicas empresárias formais e

informais, o que bem se coaduna com a

realidade brasileira, já que segundo

pesquisa do PNAD/IBGE do ano de

20193

, em torno de 19 milhões de

brasileiros atuam na informalidade,

praticando negócios e exercendo

atividades empresárias diversas, de

modo que prevenir a insolvência

também desse estamento, contribuirá

para permitir uma melhor liquidez no

mercado especialmente no

subsequente processo de retomada de

crescimento do mercado.

Prosseguindo-se então na análise do PL

1397/20, este propõe uma primeira fase

no tratamento da crise de liquidez das

3https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/notic

ia/2019-10/informalidade-no-mercado-detrabalho-e-recorde-aponta-ibge

4

atividades empresariais (art. 3º c.c. art.

4º), em que no prazo de 60 (sessenta)

dias a contar da vigência da lei, deverão

ficar suspensas as ações judiciais, de

natureza executiva que envolvam

discussão ou cumprimento de

obrigações vencidas após a data de 20

de março de 2020, bem como ações

revisionais de contrato.

Além disso, o PL ainda prevê que na

vigência da lei, ficam vedadas a

realização de excussão judicial ou

extrajudicial das garantias reais,

fiduciárias, fidejussórias e de

coobrigações, a decretação de falência,

o despejo por falta de pagamento ou

outro elemento econômico do contrato,

a resolução unilateral de contratos

bilaterais, sendo considerada nula

qualquer disposição contratual nesse

sentido, inclusive de vencimento

antecipado, e a cobrança de multas de

qualquer natureza.

Veja-se que, numa primeira fase todos

os atos acima referidos, ficam vedados

por 60 (sessenta) dias, sendo que

durante esse período de suspensão o

devedor e seus credores deverão

buscar, de forma extrajudicial e direta, a

renegociação de suas obrigações

levando em consideração os impactos

econômicos causados pela pandemia.

Essa possibilidade de negociação direta

entre devedor e credor, sem os riscos

contratuais e judiciais, significam em

gap, uma lacuna que permite evitar que

haja a rescisão em massa de inúmeros

contratos, admitindo-se que sejam

mantidos os pactos diante das

circunstâncias do caso concreto de

pandemia. Não se trata de uma

moratória, mas de uma prorrogação

baseada no dado concreto originário da

falta de liquidez de caixa dos agentes

econômicos, consectário de estarem

com suas atividades obstadas por

decorrência do isolamento social, e ou

com a sua demanda reduzida por conta

do isolamento vertical ou

distanciamento.

E do mesmo modo ao Poder Judiciário,

está vedado agir de modo a impor

soluções judiciais específicas e triviais a

esses mesmos agentes econômicos, o

que poderá acabar contribuindo para

que os mesmos desapareçam enquanto

célula produtiva da sociedade. Como

defende o Juiz Daniel Carnio Costa, o

objetivo é proteger a empresa ou

empreendimento viável, mas que em

razão da pandemia está com sua

capacidade de liquidez

momentaneamente afetada.

Ocorre que, o próprio PL prevendo a

hipótese de que durante os 60

(sessenta) dias de suspensão – primeira

fase – não tenha sido possível de se

obter êxito na negociação do devedor

com os credores, está propondo então,

5

a utilização de um novo procedimento –

segunda fase – de jurisdição voluntária,

para negociação preventiva, em que o

devedor, para se valer do mesmo

deverá comprovar, como requisito de

procedibilidade processual, a redução

igual ou superior a 30% do seu

faturamento comparado com a média do

último trimestre correspondente de

atividade no exercício anterior,

comprovação essa que deverá ser

atestada por contador.

Esse novo procedimento, denominado

de “negociação preventiva”, poderá ser

utilizado uma única vez, e o protocolo do

seu pedido acarreta nova e imediata

suspensão, de 60 (sessenta) dias de

todos aqueles mesmos atos objetos de

suspensão, garantidos pela primeira

fase, sendo que o devedor poderá

facultativamente requerer ao juiz que

nomeie negociador à cargo do devedor,

para conduzir os trabalhos de

negociação preventiva, sendo que a

final, decorrido o prazo de 60 (sessenta)

dias, com a apresentação do relatório

das negociações pelo devedor ou pelo

negociador, o juiz determinará o

arquivamento dos autos.

Veja-se que, o referido procedimento

não admitirá discussão quanto ao seu

objeto, ou seja, não haverá litigiosidade,

não cabendo resposta, manifestação ou

averiguação pericial, de modo que seu

objetivo é apenas estabelecer uma

negociação preventiva, em que se

permitirá facultativamente a

participação dos credores em sessões

de negociação, destacando-se que uma

vez distribuído esse pedido, tornará

prevento o juízo para eventual e futuro

pedido de recuperação judicial ou

falência.

Além disso, se o devedor que detiver

legitimidade para pedir Recuperação

Judicial nos termos da Lei 11.101/2005,

vier a requerer a prorrogação do prazo

de 60 (sessenta) dias do procedimento,

o pedido será automaticamente autuado

como de Recuperação Judicial.

Seguindo essa linha, depreende-se que,

não sendo o devedor legitimado para

pedir Recuperação Judicial, seu pedido

de prorrogação será indeferido, sendo

que findo o prazo de 60 (sessenta) dias,

o juiz determinará o arquivamento dos

autos.

Depreende-se de todo o exposto, que o

PL apesar do esforço, não obstante a

abrangência de atingir ambos os

setores, informal e formal, ainda assim

precisa ser melhor aprimorado. Isto

porque, apesar de mencionar a

suspensão das ações judiciais

executivas e revisionais, a não

decretação de falência e de despejo,

não estabelece, por exemplo, se o

judiciário ao ser acionado com novas

demandas dessas naturezas nesse

período transitório, deverá de plano

6

indeferi-las, ou deverá recebe-las,

deixando-as suspensa.

Em nosso sentir, se o espírito da lei é o

de evitar uma enxurrada de novas

ações judiciais, então deveria ficar claro

no PL 1397/20, que o judiciário de

maneira indistinta, nesse período

transitório de vigência da lei, não

poderia receber qualquer nova ação de

execução, revisional, despejo ou

falência, assim como, nenhum Oficial

Registrador de Imóveis, poderia receber

qualquer requerimento de notificação

extrajudicial para consolidação de

garantia fiduciária de imóvel.

De todo modo, também entendemos

prudente que o PL previsse ainda, a

exigência de que todos os devedores,

no prazo mínimo de até 30 (trinta) dias

de vigência da lei, procedessem a

notificação extrajudicial de seus

credores, a fim de apontar que

pretendem se valer do benefício

temporal admitido pela legislação para

buscar uma solução negociada. Uma

previsão dessas, utilizada pelos meios

disponíveis de comunicação, inclusive

eletrônicos, serviria para que de fato se

pudesse criar um ambiente inicial de

negociação, cumprindo assim o escopo

da lei de se buscar o entendimento das

partes, evitando tanto quanto possível o

retardamento injustificado no

cumprimento das obrigações.

Outro apontamento que se faz, é o

referente à nomeação de negociador

para condução dos trabalhos de

negociação preventiva quando esta já

está judicializada – segunda fase. É

que, embora de postulação facultativa

pelo devedor ao juiz, conforme previsto

no PL, é evidente que essa disposição

acaba por ir de encontro com a sua

capacidade financeira já reduzida, de

modo que mais salutar seria se, por

exemplo, esse negociador profissional

fosse custeado pelo próprio judiciário,

ou que se pudesse aproveitar os

conciliadores do Centro Judiciário de

Solução de Conflitos e Cidadania

(CEJUSC).

De outro lado, em relação ao prazo

proposto de 60 (sessenta) dias, para

cada uma das fases de negociação, nos

parece à toda evidência muito pequeno

para se conseguir uma negociação

efetiva, já que na prática é sabido que o

Estado de Calamidade decretado pelo

Governo tem prazo para durar até 31 de

dezembro de 2020, e é sabido que a

retomada da economia, será lenta de

modo que um prazo de apenas 2 meses

para cada uma dessas fases, poderá

inibir os credores, fazendo com que

apenas aguardem o seu transcurso,

para na sequência proporem suas

medidas judiciais, o que se contrapõe

ao espírito do legislador de evitar o

sufocamento do judiciário com milhares

de novas demandas.

7

Nesse sentido, talvez o prazo mais

adequado para uma negociação efetiva

em cada uma das fases, seria de no

mínimo 90 (noventa) dias, e ou até

enquanto durar o estado de calamidade,

dividindo-se as duas fases em prazos

iguais.

Enfim, como bem já pontificou o

Professor Cássio Cavalli, recentemente,

as empresas passam por grave crise

financeira, havendo “um monumental

descompasso entre o tempo econômico

e o tempo financeiro”, e citando

Lawrence Summers, expõe que “o

tempo econômico parou por causa da

pandemia, mas o relógio financeiro

continuou a girar. Pagamentos de juros,

aluguéis e outras obrigações ainda se

vencem, mas o dinheiro para arcar com

eles secou”4

.

Por isto, é crucial compreender no

mesmo sentido já proposto por Cassio

Cavalli, que devem ser “rapidamente

implementadas medidas legislativas

eficazes para conter a crise antes que

ela se espalhe”5

.

Neste sentido, nossa análise final, ao

par da exposição, críticas e sugestões

que pontuamos, tem como pressuposto

4https://www.cassiocavalli.com.br/o-brasil-deveou-nao-adotar-novas-regras-para-enfrentar-acrise-economica/

fortalecer a ideia de que é preciso

reconhecer que a iniciativa proposta

pelo Projeto de Lei 1397/2020, de

criação de um sistema de prevenção à

insolvência, de caráter transitório,

merece ter sua implementação

realizada com a máxima urgência, a fim

de que se permita desde logo o

enfrentamento da crise impedindo que

devedores e empresas informais e

formais desapareçam do mercado,

criando um cenário de recessão

econômica e miséria geral. Aliás, é

imperiosa ainda uma ação legislativa

imediata, que venha a de fato evitar que

o judiciário seja abarrotado por milhares

de demandas, cujo tempo de resposta

certamente acabará sendo insuficiente

e incompatível com essa mesma

necessidade de fazer o quanto antes a

economia alcançar a sua devida

retomada.

*Alan Rogério Mincache é Mestre em

Direito Empresarial pelo UNICURITIBA,

Especialista em Direito Processual Civil pela

PUC-SP e é sócio do escritório Federiche

Mincache Advogados.

**Adriana Federiche Mincache é PósGraduada em Direito Empresarial LLM pela

Fundação Getúlio Vargas e é sócia do

escritório Federiche Mincache Advogados.

5 https://www.cassiocavalli.com.br/o-brasil-deveou-nao-adotar-novas-regras-para-enfrentar-acrise-economica/