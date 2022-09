Programas de Reurbanização Fundiária: o Brasil precisa de mais e melhores

No Brasil, há mais de 5 milhões de moradias irregulares de acordo com o IBGE, representando 7,8% das moradias de todo o território nacional. Essas “residências” são caracterizadas pela ausência dos serviços públicos essenciais e estão localizadas em áreas críticas, como favelas, ocupações, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, loteamentos irregulares, mocambos e palafitas. O número elevado de famílias nessas condições, muitas inclusive colocando a vida em risco, está relacionado, também, à falta de programas consistentes de reurbanização ou regularização fundiária.

E quando digo consistentes, me refiro a projetos que incluam um estudo profundo a respeito do contexto social e econômico da comunidade a ser atendida. A maioria dos programas habitacionais do país limitam-se em apenas oferecer moradia à população, sem considerar que aquela nova casa traz com ela uma série de obrigações financeiras que a maioria das pessoas beneficiadas por esses programas não tem condições de arcar. Ou seja, o cidadão, depois de muita luta, finalmente recebe tão sonhada casa, mas não tem condições financeiras de arcar com as contas de água, luz, lixo, IPTU, Imposto de Renda etc. Isso significa dizer que do ponto de vista prático, não há resultado algum. Pelo contrário, o governo acaba gerando prejuízos na vida daquela pessoa e ela voltará a morar irregularmente em outro lugar, gerando o que chamamos de gentrificação.

Por esse motivo, é essencial para o sucesso de qualquer programa habitacional planejar a vida daquelas pessoas por completo, conhecendo profundamente o perfil dos moradores e a infraestrutura a qual estão inseridas. Se há creches, escolas, postos de saúde, segurança, renda etc. Isso é assegurado pelo artigo 11 da Lei nº 13.465 de 2017 que exige que todo programa de reurbanização fundiária promovida pelo Estado deva ir além do título de propriedade. Ou seja, é obrigação do governo responsável, seja ele federal, estadual ou municipal, desenvolver um plano de ação que enfrente os problemas ali encontrados, como, por exemplo, capacitação profissional, geração de emprego e a construção de creches e escolas.

Muitos dos projetos existentes hoje sequer realizam esse diagnóstico que é tão importante e indispensável para o desenvolvimento de um plano de ação. Um plano que transforme o contexto socioeconômico daquela comunidade e dê condições aos moradores de absorverem não somente os custos operacionais de suas residências, como também permitam com que eles levem uma vida minimamente digna.

Por outro lado, ainda que raros, há exemplo bem-sucedidos de reurbanização fundiária no Brasil, como os projetos nas comunidades da Vila Soma, em Sumaré, e Favela Marte, em São José do Rio Preto, ambas no interior de São Paulo.

Nesses locais, também havia toda a complexidade jurídica, urbanística, ambiental e social que geralmente compõem uma comunidade de moradias irregulares. Conhecer cada dificuldade, cada limitação daquelas pessoas foi fundamental para obtenção de um diagnóstico completo e um plano de ação que impactasse positivamente a vida de daquelas pessoas. Não apenas entregando uma casa, mas dando a elas condições de seguirem suas vidas.

A Vila Soma, que hoje conta com 7 mil moradores, em junho comemorou 10 anos de existência e é reconhecida como um programa regularização fundiária modelo. A Favela Marte, apoiada pela ONG Gerando Falcões, por sua vez, passa por uma verdadeira revolução social e tecnológica. Será a primeira favela do país a produzir a própria energia e a primeira a estar plenamente conectada ao 5G.

Em um país com 216 milhões de pessoas e com quase 10% de suas moradias em situação irregular, a regularização fundiária é cada vez mais necessária. Mas é preciso que faça do jeito certo, respeitando as pessoas, dando a elas o que lhe és de direito.

*Renato Góes, advogado especialista em reurbanização fundiária