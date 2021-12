Professor que desfilou de Ku Klux Klan em escola pública de Santo André diz que foi ‘infeliz’; veja vídeo

Circula nas redes sociais vídeo que mostra um homem, apontado como um professor de História, andando pelo pátio de uma Escola Estadual em Santo André, no ABC paulista, com uma roupa semelhante às usadas pela Ku Klux Klan, grupo supremacista branco nos Estados Unidos. As motivações para o docente estar usando a fantasia são desconhecidas.

Em nota divulgada nesta terça-feira, 21, a Escola Estadual Amaral Wagner se retratou sobre o ocorrido, dizendo não compactuar ‘com nenhuma manifestação de incitação a discurso de ódio ou permitir a apologia de segregação a qualquer tipo grupo étnico, crença, gênero ou classe social’.

O texto indica que o episódio ocorreu no dia 9, durante um evento promovido pela Atlética da Escola. Ainda segundo a nota, assinada pelo diretor da escola, o professor foi chamado à direção da escola para esclarecer o ocorrido.

“O professor reconheceu que sua ação foi infeliz ao usar a vestimenta. Dias depois de forma espontânea, o mesmo enviou uma carta à Direção da Escola com um pedido formal de retratação, pedindo desculpa a toda comunidade por seu ato impensado, o professor, no dia 18.12.2021 durante o Conselho de Escola fez também sua retratação junto aos professores presentes. Cabe informar que ele foi o único docente da escola que trabalhou em forma de painéis a temática antirracista com 100 personalidades negras em um projeto de sua disciplina”, segue o texto.

Em nota, a Secretaria de Educação de São Paulo informou que ‘abriu apuração preliminar e iniciou os trâmites para afastamento imediato do professor envolvido, que é efetivo, até o término da apuração’. Ainda segundo a pasta, a Diretoria de Ensino de Santo André ‘formou uma comissão inter-racial para averiguar os fatos’.