Professor de São João de Meriti acusado de assediar 12 alunas chama estudantes para briga; assista ao vídeo

Um professor de Artes do Rio de Janeiro foi filmado na sala de aula chamando dois estudantes para uma briga durante uma discussão. O docente está sendo investigado por assédio sexual contra pelo menos 12 alunas. A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do município investiga o caso.

A discussão teria tido início após alguns dos meninos decidirem tirar satisfação com o educador Marcelo Faleiro depois que ele passou a mão no peito de uma colega. O momento, registrado pelos próprios alunos, está viralizando nas redes sociais. “Eu não sou de mandar aluno para secretaria não. Eu resolvo minhas paradas”, iniciou, indo em direção aos estudantes, que se encontram no fundo da sala.

“Você vai bater em nós então?”, pergunta um jovem. “Eu vou bater? Vou resolver lá fora. Não vou resolver aqui. Entendeu? Você vai tirar sua camisa [apontando para um]. Você vai tirar a sua camisa [falando com o outro] e a gente vai resolver como homem”, avisou.

O caso aconteceu na Escola Estadual Caetano Belloni, no município de São João de Meriti. A primeira denúncia oficializada contra o professor foi de uma menina de 14 anos nesta segunda-feira, 11. “Eu sai pra pegar uma caneta, ele me cercou no corredor e falou que eu era muito bonita, e ficou mordendo a boca. Ontem era aula dele, a gente começou a cantar, do nada parou na minha mesa e passou a mão no meu peito. Ai os meninos começaram a gritar”, disse a estudante em entrevista ao RJ TV, da TV Globo.

Conforme a reportagem, a mãe da estudante denunciou a situação no colégio e registrou ocorrência na Delegacia de Atendimento à Mulher. Com o caso, outras 12 alunas relataram insinuações, envios de fotos íntimas e até de toques indesejados por parte de Faleiro.

Nesta terça-feira, 12, alunos e responsáveis fizeram um protesto na porta da escola. A direção da unidade de ensino não foi autorizada pela secretaria de educação a comentar o episódio.

COM A PALAVRA, A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Em contato com o Estadão, a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) informou que a Direção Regional logo após tomar conhecimento do fato, solicitou a suspensão preventiva do professor da unidade escolar. A ação foi publicada no Diário Oficial nesta quarta-feira, 13.

“Todas as providências necessárias foram tomadas. O Conselho Tutelar foi acionado e já esteve na terça-feira na escola, quando ouviu os relatos das alunas. Informamos também que o processo de sindicância foi instaurado para apurar o fato”.

A pasta contou ainda que estava previsto um encontro com o envolvido na manhã desta quarta-feira, na Regional responsável pelas unidades daquela região, mas o educador não compareceu. “No entanto, o processo corre à revelia”.

Por fim, reforçou que o caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti e a investigação está em andamento para esclarecer os fatos. O relatório será entregue à corregedoria. O docente terá direito à defesa e por último será submetido à Assessoria Jurídica da Seeduc para decidir se caberá penalidade ao servidor que poderá ser desligado da rede.

COM A PALAVRA, O PROFESSOR MARCELO FALEIRO

A reportagem do Estadão tentou contato com o professor Marcelo Faleiro, mas não houve retorno. O espaço está aberto para manifestação.