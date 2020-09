Procuradoria vai analisar legalidade de resolução do Conama que, sob comando de Salles, derrubou regras de proteção a manguezais e restingas Câmara do Ministério Público Federal pediu acesso aos votos dos membros do Conselho Nacional do Meio Ambiente que, na tarde desta segunda-feira, 28, aprovou norma que abre espaço para especulação imobiliária no litoral do País