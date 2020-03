Procuradoria vai à Justiça contra três alunos da Federal do Cariri por fraude contra sistema de cotas

O Ministério Público Federal apresentou ação civil pública contra três estudantes de Medicina da Universidade Federal do Cariri, com sede em Juazeiro do Norte (CE), por fraude contra o sistema de cotas da instituição. De acordo com a Procuradoria, os estudantes apresentaram documentos fraudados para ingressar na instituição em vagas destinadas a alunos provenientes de escolas públicas.

O MPF pede que a matrícula do trio seja cancelada seguida da expulsão dos universitários, inclusive com impossibilidade de aproveitamento das disciplinas já cursadas em outras instituições de ensino.

A Procuradoria também denunciou as mães de dois estudantes, denunciadas por falsidade ideológica por assinarem os documentos fraudados utilizados pelos alunos, menores de idade na época do crime.

A investigação apontou que os três alunos estudaram quase integralmente em escolas particulares durante o ensino médio, mas pediram transferência, no fim do terceiro e último ano letivo, para uma escola pública no município de Missão Velha, a 510 quilômetros de Fortaleza. A transferência seria uma forma de obter um certificado de conclusão de ensino médio em rede pública, o que permitira os estudantes a ingressar na federal do Cariri por meio das cotas destinadas a alunos de escolas públicas.

O Ministério Público Federal cobra a condenação dos estudantes e pais ao pagamento de R$ 300 mil em indenizações aos recursos públicos investidos em sua formação superior durante o período em que estiveram matriculados no curso de medicina da Federal do Cariri. O valor deverá ser corrigido com acréscimo de juros e atualização monetária.