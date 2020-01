Procuradoria recomenda que Universidade acusada de fraudes analise aditamento do Fies

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou à Universidade Brasil, em Fernandópolis (SP), que conclua a análise de todos os pedidos de aditamentos do Fies no prazo máximo de dez dias úteis. De acordo com o MPF, ‘os dirigentes da instituição de ensino, denunciados por venda de vagas no curso de medicina e contratação fraudulenta do financiamento público, vêm se recusando a realizar os aditamentos semestrais, sob o pretexto de que tal tarefa dependeria de manifestação prévia favorável do MPF em relação a cada aluno’.

“Tal atitude, além de descumprir regras do Ministério da Educação, tem inviabilizado que alunos beneficiários do Fies continuem sua formação acadêmica em 2020”, diz a Procuradoria.

Em outubro de 2019, o Ministério Público Federal denunciou 32 pessoas por participarem de uma organização criminosa que vendia vagas no curso de Medicina da Universidade Brasil, em Fernandópolis, no interior de São Paulo, e praticava fraudes envolvendo a concessão do Fies. Segundo o Ministério Público Federal, o custeio indevido de mensalidades causou prejuízos que podem chegar a R$ 500 milhões. Eles são alvo da Operação Vagatomia, que mira as fraudes no benefício.

As informações foram divulgadas pela Procuradoria da República em São Paulo.

“Segundo a Portaria MEC 209/2018, as instituições de ensino que aderem ao programa do governo federal devem constituir uma Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) para analisar e confirmar a veracidade das informações prestadas pelo estudante para habilitação ao financiamento estudantil e aditamento dos contratos. No esquema denunciado na Universidade Brasil, integrantes da CPSA do campus de Fernandópolis eram responsáveis por validar dados falsos, possibilitando a contratação do Fies por alunos de alto poder aquisitivo, que não fariam jus ao benefício”, explica o MPF.

A Procuradoria afirma que, contudo, ‘no lugar de seguir as diretrizes do MEC e combater possíveis novas fraudes na concessão dos financiamentos, a universidade resolveu destituir todas as CPSAs existentes em suas unidades’. “No último dia 24 de janeiro, a instituição indeferiu todos os expedientes de aditamento de Fies dos alunos de medicina até que seja apurada pelo MPF a participação direta ou indireta deles nos crimes investigados”.

“A universidade não está diferenciando a situação de alunos regulares daqueles com suspeita de participação em fraudes”, destaca a recomendação. “Não compete ao MPF fazer as vezes da CPSA – que deveria estar em funcionamento na instituição de ensino superior –, assumindo para si seus deveres, dentre eles o de realizar aditamentos de financiamentos e de verificar o atendimento dos requisitos aplicáveis”, esclarece o documento.

“Além disso, segundo relato dos alunos, em decorrência da pendência na renovação dos contratos, a universidade está exigindo o pagamento de taxas para que os estudantes beneficiados pelo Fies garantam sua permanência no curso, o que é vedado pela Portaria MEC 209/2018. O MPF recomenda que a instituição de ensino deixe de realizar tais cobranças indevidas, bem como continue prestando o serviço educacional, não impedindo, por exemplo, o acesso dos alunos às salas de aulas até que a análise dos aditamentos seja concluída”, diz a Procuradoria.

A procuradoria ainda dá dez dias úteis para que a instituição constitua nova CPSA no campus de Fernandópolis, seguindo as regras do Ministério da Educação, inclusive quanto à necessidade de se manter na comissão dois integrantes da entidade máxima de representação estudantil.

“A universidade também deverá publicar e manter atualizados em seu site os nomes e endereços eletrônicos dos membros da CPSA e da respectiva equipe de apoio técnico. O MPF também recomenda que, neste mesmo prazo, a comissão conclua a análise de todos os pedidos de aditamentos do Fies, cumprindo com seu dever de impedir irregularidades e fornecendo informações detalhadas ao interessado em caso de eventual indeferimento. A universidade deverá encaminhar à Procuradoria da República em Jales todos os documentos pertinentes quando as análises individuais dos aditamentos apontarem possível ocorrência de fraudes contra o Fies”, afirma.