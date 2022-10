Procuradoria questiona Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos sobre doação de acervo de memória da ditadura militar

O Ministério Público Federal (MPF) enviou um ofício ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) questionando sobre a intenção de doação do acervo da memória e verdade do período da ditadura militar (1964-1985) , atualmente sob a guarda do ministério.

O ofício questiona especificamente sobre as razões que motivaram a deliberação administrativa e eventual ato normativo que autoriza a doação de parte dos acervos da Comissão Nacional da Verdade (CNV) e/ou da Comissão de Anistia, com potencial risco à preservação do material e documentos.

Criada através da Lei 12.528, a Comissão Nacional da Verdade (CNV) reúne documentos que esclarecem graves violações de direitos humanos praticadas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988, principalmente aqueles ocorridos durante o período da ditadura militar.

“A conservação do material reunido pela Comissão Nacional da Verdade, pela Comissão de Anistia e pela Comissão sobre Mortos e Desaparecidos visa a assegurar à sociedade o conhecimento da história de seu país, identificando os agentes e vítimas e superando eventual prática oficial de negação dos fatos”, pontua o MPF.

Por meio das procuradorias regionais dos Direitos do Cidadão no Rio de Janeiro e no Distrito Federal (PRDC-RJ e PRDC-DF), o MPF também solicitou a realização de inventário dos documentos e materiais a serem doados e as instituições envolvidas nas tratativas de doação.

COM A PALAVRA, O MINISTÉRIO

A reportagem buscou contato com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos que informou que a Comissão de Anistia possui um acervo com aproximadamente 17.000 itens e que atualmente a pasta não tem espaço físico adequado para armazenamento do material.

“Atualmente o MMFDH não possui espaço físico adequado para armazenamento do material, considerando a necessidade de dar nova destinação ao prédio que hoje abriga o acervo. Desta forma, a Comissão de Anistia está em tratativas com a Universidade de Brasília (UnB) para doação das publicações e construção de um acervo na Universidade”.