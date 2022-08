Procuradoria questiona candidatura de Witzel e pede liminar para barrar ex-governador do Rio no horário eleitoral ProcuradorIa Regional Eleitoral do Rio de Janeiro a 'patente inelegibilidade' de Wilson Witzel, argumentando que é necessário 'diferenciar as demais impugnações' do caso do ex-governador, condenado por crime de responsabilidade