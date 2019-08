Procuradoria quer saber por que Bolsonaro trocou maioria da Comissão de Mortos Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão no Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro pedem ao Planalto explicações sobre substituição de quatro dos sete integrantes do colegiado, que tem a competência de reconhecer e localizar os corpos de desaparecidos políticos entre 1961 a 1988, no período que compreende anos que antecederam a Ditadura Militar (1965-1985) e a aprovação da Constituição