Procuradoria quer manter no STJ processo contra Wellington Dias por rompimento de barragem

O Ministério Público Federal apresentou manifestação pedindo que a ação penal contra o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), continue no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O petista foi denunciado por suposta omissão no rompimento da barragem de Algodões I. O desastre ambiental ocorreu em 2009, resultou na morte de nove pessoas e deixou 1047 desalojados e 953 desabrigados.

O processo havia sido mandado para a Justiça do Piauí em maio deste ano por determinação da Corte Especial do STJ, que afirmou não ter competência para examinar o caso devido ao hiato na manutenção do foro privilegiado do petista.

Wellington Dias foi governador do Piauí por dois mandatos, entre 2003 e 2010. Posteriormente, exerceu mandato de senador e, em 2014, foi novamente eleito para o cargo de governador, sendo reeleito em outubro do ano passado para mais quatro anos de mandato.

A procuradoria se manifestou em recurso movido pelo próprio petista contra a decisão do STJ. Apesar de considerar que a peça da defesa não está fundamentada, o Ministério Público Federal concorda em manter o caso no STJ. Segundo o MPF, a Corte é competente para processar e julgar crimes cometidos por governadores durante o mandato e em razão das funções inerentes ao cargo.

“Não há dúvidas de que o delito foi supostamente cometido pelo recorrente durante o exercício do mandato de Governador, sendo da competência desse Superior Tribunal de Justiça processar e julgar os crimes cometidos por Governador de Estado em determinada legislatura – em razão das funções inerentes ao seu mandato – e que exerce outro mandato em nova legislatura decorrente de reeleição, seja consecutiva ou não, de forma a preservar a eficiência e a eficácia da prestação jurisdicional e as garantias decorrentes do mandato”, aponta o Ministério Público Federal.

Na denúncia por crime ambiental apresentada contra Wellington Dias, a Procuradoria ressalta que o governador e a presidente da Empresa de Gestão de Recursos do Piauí, Luciele Moura, teriam se omitido diante de riscos de rompimento da barragem. Em 2006, narra a procuradoria, o petista solicitou R$ 595 mil ao Ministério da Integração do ex-presidente Lula para obras de manutenção da barragem de Algodões I, mas a verba acabou direcionada para outras obras.

Em 2009, cerca de 20 dias antes do rompimento e do desastre ambiente, Luciele Moura, por sua vez, solicitou a contratação de empresa de engenharia para fazer reparos na barragem. Os problemas incluíam infiltração e erosão e teriam sido detectados em 2008 – um ano antes da tragédia.

