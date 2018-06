Procuradoria quer liberação já do FGTS para trabalhador ou dependentes com doenças graves Após decisão do TRF-3, Ministério Público Federal solicitou à Justiça Federal em São Paulo que saque seja imediatamente autorizado nos casos de enfermidades como cânceres malignos, tuberculose, Aids, hepatite C e doenças severas do coração, do fígado e dos rins