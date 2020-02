Procuradoria quer esticar investigação sobre ‘caminho do dinheiro’ de Renan na ‘Guerra dos Portos’ Em parecer ai Supremo, subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo, coordenadora da Lava Jato na PGR, requer ainda desmembramento do inquérito com relação aos ex-senadores Romero Jucá, Gim Argello e Delcídio do Amaral, e os ex-ministros Guido Mantega e Fernando Pimentel