Procuradoria quer destinar à Unicamp para combate à pandemia R$ 1,2 milhões de acordos com investigados por importação subfaturada de cavalos Ministério Público Federal pede que recursos oriundos de negociações de não persecução penal firmadas no âmbito da Operação Sangue Impuro sejam destinados a pesquisas e atendimento de pacientes no Hospital das Clínicas e Hospital da Mulher da Universidade Estadual de Campinas