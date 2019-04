Procuradoria quer barrar extinção de 35 conselhos que ‘aprofundam a democracia’

As sete Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão divulgaram nota pública manifestando ‘preocupação’ com a publicação do Decreto nº 9.759, que extingue e estabelece regras e limitações para colegiados da administração pública federal.

Documento Nota Pública PDF

A nota foi divulgada na terça, 16. Ao menos 35 conselhos devem ser extintos a partir de junho de 2019, entre eles:

Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Conatrap)

Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae)

Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de LGBT (CNCD/LGBT) Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI)

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade)

Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena

Comissão Nacional de Florestas (Conaflor)

Conselho da Transparência Pública e Combate à Corrupção (CTPCC)

Conselho Nacional de Segurança Pública (Conasp)

Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT)

Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia (CMCH)

Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (Conad)

Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br)

O MPF pede que, ‘em observância ao Estado Democrático de Direito’, os colegiados sejam mantidos, especialmente os previstos constitucionalmente ou em tratados internacionais – o Conselho Nacional de Saúde, o dos Direitos da Criança e do Adolescente e o de Assistência Social.

A nota destaca que os conselhos de políticas públicas foram criados com base em reivindicações de participação da sociedade, permitindo o exercício da cidadania ativa.

Segundo o texto, ‘a participação popular na gestão pública é pressuposto do sistema democrático-participativo’ da Constituição, garantindo o direito à representação política.

Os conselhos foram criados para ‘possibilitar a inclusão de amplos setores sociais nos processos de decisão pública, fornecendo condições para a fortalecimento da cidadania e para o aprofundamento da democracia’.