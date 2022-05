Procuradoria abre nova investigação sobre morte de Genivaldo e pede a testemunhas que compartilhem vídeos da ação da PRF na ‘câmara de gás’

O Ministério Público Federal instaurou nesta sexta-feira, 27, mais um procedimento ligado à morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, asfixiado em viatura da Polícia Rodoviária Federal que se transformou em ‘câmara de gás’ em Umbaúba, no interior de Sergipe.

A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão abriu a apuração em razão da informação prestada pela família de Genivaldo, de que ele sofria de esquizofrenia e tomava medicamentos controlados há 20 anos.

Enquanto a coordenação de Controle Externo da Atividade Policial da Procuradoria apura o caso na esfera criminal, a PRDC vai se debruçar sobre ‘violações aos direitos dos cidadãos e, em especial, aos direitos das pessoas com deficiência’.

A Procuradoria informou que vai ouvir a família de Genivaldo e agendar reunião com a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe para tratar de as medidas já tomadas no caso de Genivaldo e ainda colher informações sobre a ‘existência de protocolo de abordagem a pessoas com deficiência no âmbito da PRF’.

O MPF ressaltou que pessoas que presenciaram a ação policial que levou à morte de Genivaldo de Jesus Santos e gravaram vídeos podem compartilhar os arquivos através do email prse-prdc@mpf.mp.br.

“Os vídeos enviados pela população serão de extrema utilidade nas investigações do MPF”, registrou o órgão.