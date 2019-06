Procuradoria põe sob suspeita contratos de R$ 33 mi de prefeito preso em Camaragibe Investigadores da Operação Harpalo, cuja segunda fase foi deflagrada nesta quinta, 20, e capturou Demóstenes Meira (PTB) por suspeita de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraude a licitações, apontam irregularidades em contratações para manutenção de escolas da rede municipal, do prédio da prefeitura e da limpeza urbana no município da região metropolitana do Recife