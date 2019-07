Procuradoria pede soltura de alvo da Operação Spoofing Ministério Público Federal requereu liberdade a Danilo Marques, motorista de Uber preso pela ligação com Walter Delgatti Neto, o 'Vermelho', que admitiu hackear celulares do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e do coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol