Procuradoria pede rejeição de contas da prefeitura de Ubatuba por creche ao lado de vala de esgoto e crianças com feridas no corpo Parecer prévio desfavorável às contas de 2018 no município no litoral norte paulista foi elaborado pelo procurador Rafael Neubern Demarchi Costa, do Ministério Público de Contas; documento questiona ainda lei do município que concede redução de 25% na jornada de servidores que atingem determinada idade