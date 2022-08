Procuradoria pede R$ 20 milhões em reparações por testes com proxalutamida contra covid-19 no RS

O Ministério Público Federal cobra na Justiça ao menos R$ 20 milhões em reparações do poder público e de médicos por testes com proxalutamida contra covid-19 realizados no Rio Grande do Sul. Entre fevereiro e março de 2021, no mínimo 125 pacientes internados receberam doses do remédio, que não tem eficácia comprovada contra o coronavírus, em duas unidades médicas: o Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre e o Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado – foram movidas uma ação civil para cada.

O órgão atribui à União, ao Estado do Rio Grande do Sul, ao município de Gramado e aos médicos responsáveis pelo experimento dano potencial à saúde e dano moral coletivo.

“Foram violadas várias regras da boa técnica em pesquisa, como a segurança dos pacientes envolvidos”, diz a procuradora Suzete Bragagnolo, que divide a assinatura dos pedidos com o procurador Fabiano de Moraes.

Se condenados, os réus poderão pagar multas que somam no mínimo R$ 10 milhões em cada ação, valores que deverão ser revertidos para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, mantido pelo Ministério da Justiça.

A proxalutamida é um fármaco ainda em fase de testes para o câncer de próstata e, por isso, sem registro em nenhum país. No entanto, o remédio acabou usado no Brasil em desacordo com uma autorização concedida pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a Conep, que deu aval para testes com 294 pacientes em Brasília.

“Era um estudo para uso hospitalar do medicamento, mas a comissão aprovou o projeto para ser realizado em uma clínica que não tinha essa capacidade”, explica Bragagnolo, que por isso também citou a União, representada pela Conep, como ré nas ações.

A partir dessa autorização inicial para uma clínica em Brasília, o médico que liderou os testes, o endocrinologista Flávio Cadegiani, importou quantitativos de proxalutamida acima dos compatíveis com o número de pacientes aprovado e distribuiu o medicamento para estudos em outras localidades – um total de 58,9 mil pílulas entre proxalutamida e placebo, de acordo com a Anvisa. Por causa desse uso irrestrito do remédio experimental, Cadegiani também é investigado pela agência sanitária. O caso foi revelado em agosto de 2021 pelo site gaúcho Matinal.

Erros metodológicos e violações éticas

Conforme o MPF, o consentimento dos pacientes incluídos no estudo do Rio Grande do Sul teria sido coletado em desacordo com as normas de ética em pesquisa da Conep. Além disso, os participantes receberam pílulas de proxalutamida para uso domiciliar após a alta hospitalar e não foram acompanhados pelos pesquisadores, o que é irregular.

O remédio é um antiandrogênico, classe de medicamentos que pode causar malformação fetal se usado por grávidas. O estudo não forneceu métodos contraceptivos aos participantes nem os informou desses riscos, requisito básico para estudos com fármacos do gênero, diz a Procuradoria.

A Procuradoria descreve tal violação, além de uma série ‘erros metodológicos’ constatados na condução do experimento. O estudo pretendeu ser do tipo “duplo-cego, randomizado e placebo-controlado”, o padrão ouro da pesquisa científica, mas falhou em rastrear o medicamento estudado, o que garantiria o controle de quem tomou proxalutamida ou placebo.

O Ministério Público Federal afirma ser “inverossímil descartar a possibilidade de morte por toxicidade medicamentosa ou por procedimentos da pesquisa” no caso dos óbitos que ocorreram no âmbito dos estudos, já que não seria possível saber quem tomou ou não o remédio experimental.

Os procuradores não divulgaram o total de mortes constatadas no Rio Grande do Sul. Um artigo publicado por Cadegiani com dados de testes realizados no Sul do Brasil aponta 18 óbitos entre 133 pacientes.

O MPF também solicitou à Justiça que quem recebeu a proxalutamida e sobreviveu possa mover ações individuais para cobrar indenizações dos responsáveis. “Se o nosso pedido for atendido, os pacientes vão poder entrar direto com suas ações em seguida”, diz Bragagnolo.

“Gabinete paralelo” e endosso de Bolsonaro

Além da União, as duas ações civis atingem o coordenador dos experimentos, o médico endocrinologista Flávio Cadegiani, e o médico infectologista Ricardo Zimerman, co-responsável pelos testes no Rio Grande do Sul. Ambos participaram do “gabinete paralelo” do Ministério da Saúde, grupo de profissionais que orientaram o governo Bolsonaro na adoção de medidas ineficazes no combate à pandemia do coronavírus, que desde 2020 vitimou mais de 682 mil brasileiros. Na CPI da Covid, Zimerman depôs a convite do senador governista Luis Carlos Heinze (PP/RS) para defender as políticas do Planalto na contenção da covid-19, como o tratamento precoce e a recusa à quarentena.

Em abril de 2021, Bolsonaro mencionou o fármaco como “uma possibilidade” contra a covid-19 em uma de suas lives, menção que seria repetida pelo presidente em uma visita à Chapecó, cidade do interior de Santa Catarina que também abrigou testes irregulares com o medicamento. Antes disso, em março, o mandatário chegou a dedicar um almoço com autoridades para discutir uma eventual aprovação emergencial da proxalutamida, plano que empacou na falta de evidências confiáveis quanto à eficácia da droga contra a covid-19.

Flávio Cadegiani também é investigado por estudos irregulares realizados com o fármaco no Amazonas, também entre fevereiro e março de 2021. O médico aplicou testes com o remédio experimental em cinco hospitais públicos do interior amazonense e em outros três da rede privada Samel, na cidade de Manaus, em ao menos 645 pacientes – destes, 200 morreram. O caso foi denunciado à Procuradoria-Geral da República pela Conep em setembro de 2021 e Cadegiani acabou indiciado por crimes contra a humanidade no relatório final da CPI da Covid. As ações cíveis do MPF são as primeiras ajuizadas na Justiça contra o médico por conta dos testes realizados com a droga no País.

Além de Zimerman e Cadegiani, os processos movidos no Rio Grande do Sul também citam o fisioterapeuta Márcio Slaviero e um cirurgião da Serra Gaúcha, respectivamente superintendente e diretor técnico do Hospital Arcanjo São Miguel em Gramado. O Município também é parte no processo, posto que à época a unidade estava sob intervenção municipal, e a realização do experimento teve a anuência do prefeito da cidade. O mesmo se aplica ao Estado do RS e ao ex-diretor do Departamento de Saúde da Brigada Militar, Igor Wolwacz Júnior, dado que o experimento na capital gaúcha foi autorizado pela Brigada Militar, instituição que integra o Estado gaúcho.

COM A PALAVRA, OS MÉDICOS

Contatados via WhatsApp, os médicos Flávio Cadegiani e Ricardo Zimerman e o fisioterapeuta Márcio Slaviero não responderam às mensagens enviadas.

Em seu perfil no Twitter, referindo-se às ações movidas pelo MPF, Cadegiani disse que as acusações não têm “materialidade”. “Estamos extremamente tranquilos porque as alegações estão repetidas, ultrapassadas e já foram contestadas nem por nós, e sim por órgãos”, escreveu o endocrinologista, sem esclarecer que órgãos seriam esses.

COM A PALAVRA, GRAMADO

O Município de Gramado, por meio de sua procuradora-geral, disse que “ainda não foi citado, não conhece o teor da denúncia e se manifestará oportunamente nos autos”.

COM A PALAVRA, A BRIGADA MILITAR

A Brigada Militar foi procurada por meio de sua assessoria de imprensa e do coronel Régis Reche, atual chefe do Departamento de Saúde da instituição. O espaço está aberto para manifestações.

COM A PALAVRA O CORONEL IGOR WOLWACZ JÚNIOR

Já o coronel da reserva Igor Wolwacz Júnior, ex-chefe do Departamento de Saúde da Brigada Militar, afirmou que não iria se manifestar sobre as ações civis.

COM A PALAVRA, A CONEP

A Conep também foi procurada, mas não respondeu às tentativas de contato. O espaço está aberto para manifestações.