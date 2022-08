Procuradoria pede aos tribunais superiores que proíbam câmeras de alta resolução na fiscalização de infrações de trânsito em Fortaleza

O Ministério Público Federal recorreu simultaneamente ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) e ao STF (Supremo Tribunal Federal) para impedir que a prefeitura de Fortaleza continue usando câmeras de alta resolução para fiscalizar infrações de trânsito na cidade. De acordo com o órgão, essas câmeras teriam um alcance de 400 metros e um zoom que é 20 vezes mais preciso que o habitual para uma câmera de segurança.

O processo começou em 2017, quando o MPF ingressou com uma ação civil pública contra a AMC (Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e Cidadania de Fortaleza) e o Contran (Conselho Nacional de Trânsito), questionando o uso desse novo dispositivo. Os principais argumentos usados na ação foram que as câmeras ferem o direito dos motoristas à privacidade e não permitem que haja a devida transparência dos meios de fiscalização caso as pessoas queiram recorrer de uma multa.

Isso porque o sistema pelo qual essas câmeras de alta precisão funcionam não permitiria o armazenamento de imagens, por ser “on-line”. Os agentes de trânsito teriam acesso simultâneo aos registros e poderiam autuar os motoristas de acordo com as infrações que verificassem nas imagens. A precisão das câmeras permitiria que fossem observados detalhes do interior dos veículos.

No primeiro grau, o magistrado que julgou a ação civil pública deu ganho de causa ao MPF. Além de concordar com os argumentos que foram apresentados, também afirmou que “não poderão ser apuradas por videomonitoramento as infrações que tenham sistema próprio de apuração”, como é o caso de quando se avança pelo sinal vermelho. O processo foi encaminhado para o TRF-5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região) por meio da remessa necessária. Trata-se de um procedimento comum da legislação processual, pois, quando um ente público perde uma ação, a instância superior precisa confirmar a decisão.

Contudo, no segundo grau, o desembargador federal Leonardo Carvalho, relator do caso, reverteu integralmente sentença. Os demais desembargadores o acompanharam na votação, que foi unânime. O principal fundamento utilizado é de que “não há que se falar em invasão de privacidade ou da intimidade do condutor pela utilização de câmeras na fiscalização por meio de sistema de videomonitoramento, posto que toda conduta e comportamento do condutor deverá observar as normas preceituadas pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro)”.

No voto, o desembargador dá exemplos de comportamentos ilícitos no trânsito que poderiam ser averiguados pelas câmeras de segurança de alta precisão – usar calçado que não se firme nos pés, pilotar motocicleta sem equipamentos de proteção específicos e usar o celular enquanto dirige.

Por meio de um recurso dirigido ao próprio juiz da decisão, o MPF questionou ainda outras teses que não teriam sido apreciadas no acórdão. Como o TRF-5 manteve a posição, semana passada o Procurador Regional da República José Cardoso Lopes protocolou dois recursos, um para o STF e outro para o STJ, ambos no último dia 16. Esses recursos passarão por um exame prévio de admissibilidade no próprio Tribunal Regional Federal. Caso os desembargadores concordem que há justo motivo para o recurso, o processo será encaminhado para Brasília (DF).