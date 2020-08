Procuradoria requer retorno de Queiroz e Márcia à prisão para ‘resgatar bom nome da Justiça’

O Ministério Público Federal entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça pedindo reconsideração da decisão do presidente da Corte, ministro João Otávio de Noronha, que colocou em prisão domiciliar Fabrício Queiroz e Márcia Aguiar – alvos de investigação por supostas ‘rachadinhas’ no gabinete de Flávio Bolsonaro à época em que era deputado estadual no Rio. A Procuradoria pede que a medida seja deferida para ‘resgatar a dignidade da função jurisdicional e o respeito devido às decisões prolatadas por juízos competentes e o bom nome e conceito da Justiça’.

O documento foi apresentado ao STJ na noite desta quinta, 30, pelo subprocurador-geral da República Roberto Luíz Oppermann Thomé. Segundo ele, a decisão de Noronha merece integral reforma ‘para que se respeite até mesmo a percuciente, abalizada e escorreita fundamentação lavrada em oito de dez laudas pela inexistência de ilegalidade alguma na necessária constrição judicial cautelar’ e também para resgatar ‘o respeito à iterativa jurisprudência pátria que rechaça concessão de benesses a pessoas que se encontrem foragidas da Justiça’.

*Esta reportagem está em atualização