Procuradoria pede a Tribunal que mantenha penas severas para ‘máfia’ do bicho no Rio

O Ministério Público Federal quer garantir que sejam punidos os réus da Operação Furacão condenados por corrupção ativa e formação de quadrilha para a exploração do jogo do bicho e caça-niqueis no Estado do Rio. O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (TRF-2) julgará nesta terça, 9, recursos de Aílton Guimarães Jorge, o ‘Capitão Guimarães’, Aniz Abrahão David , ‘Anísio’ – estes dois condenados a 47 anos de prisão – e outros 21 réus contra a sentença, de 2012, com mais de 1.500 páginas da 6.ª Vara Federal Criminal/RJ.

As informações foram divulgadas pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria Regional da República na 2.ª Região – Processo: 20075101802985-5.

O Supremo havia suspendido a tramitação desse processo por dois anos, em decisão contestada pelo Ministério Público Federal à época. Nesse caso, os réus responderam por supostamente corromper policiais civis, delegados da Polícia Federal, desembargador do TRF-2 e ministro do STJ (abaixo os réus e penas).

O Ministério Público Federal na 2.ª Região (RJ/ES) destaca que a exploração do jogo se vinculou a outros crimes – lavagem de dinheiro, sonegação, importação e uso comercial de peças contrabandeadas e tráfico de influência – e requereu ao Tribunal a manutenção do bloqueio dos bens dos réus, negando os pedidos das defesas.

A Procuradoria informou que uma intenção é evitar que os réus deixem de cumprir pena por razões como a prescrição dos crimes – em processo vinculado, a Justiça extinguiu em janeiro a punibilidade dos réus Paulo Medina (ministro inativo do STJ) e José Eduardo Carreira Alvim (desembargador inativo do TRF-2), acusados de corrupção passiva.

“Esse processo não foi o primeiro a revelar como a exploração do jogo criou uma organização de tipo mafioso no Brasil, mas foi o que mostrou sua penetração no Judiciário e no Ministério Público”, disse o procurador regional da República Rogério Nascimento, que representa o Ministério Público Federal, na sessão do dia 19. “A máfia do jogo cresceu, se mostrou mais violenta e ainda revelou capacidade de influir no Estado.”

Os desembargadores da 1.ª Turma vão analisar nesta terça, 9, 24 contestações preliminares dos réus – muitas analisadas antes pelo TRF-2 e tribunais superiores -, como a arguição da ilicitude de provas, suposta falta de exercício da ampla defesa e de falta de fundamentação do cálculo das penas pela juíza da 6.ª Vara.

A Procuradoria se opôs a cada contestação preliminar.

A Procuradoria rebateu alegações como a de que ‘Capitão Guimarães’ receberia cerca de R$ 800 mil mensais como consultor (defesa não expôs contratos de consultoria), de que não haveria motivação para ele formar quadrilha (alegou-se que a exploração de bingos era legal) e de que seria nula a decisão do relator no STF de prorrogar a interceptação telefônica no recesso forense (regimento interno do Supremo firma essa competência do ministro relator).

Para o Ministério Público Federal ficou provado que a cúpula da contravenção – ‘Capitão Guimarães’, ‘Anísio’, ‘Turcão’ e mais quatro cúmplices – considerava necessário pagar propinas regulares para policiais e outros agentes públicos para garantir a exploração segura, pacífica e lucrativa do jogo.

Segundo a Procuradoria, ‘esses líderes dividiam o monopólio da exploração do jogo em territórios, sob pena de criarem uma guerra ou acerto de contas entre eles’.

Os caça-níqueis arrecadavam cifras altas. Documento apreendido na operação em 2007 revelava uma arrecadação de R$ 29 milhões em menos de um mês (5 de março a 1.º de abril daquele ano).

Endereços do dinheiro – O pagamento mensal de propina a policiais corruptos cooptados pelo grupo tinha duas sedes, assinala o Ministério Público: um escritório no Centro, na Av. Rio Branco, onde a Associação de Administradores de Bingos do Estado do Rio de Janeiro (Aberj) reunia o dinheiro, e um apartamento na Tijuca, a ‘Casa Preta’, na Rua Conde de Bonfim, apontado como ‘centro de distribuição de propinas’.

Réus e penas atuais (após julgamento de embargos de declaração)

1) Aílton Guimarães Jorge (‘Capitão Guimarães’): 47 anos, 3 meses e 28 vinte dias de prisão e multa

2) Aniz Abrahão David (‘Anísio’): 47 anos, 1 mês e 9 vinte dias de reclusão e multa

3) Antônio Petrus Kalil (‘Turcão’), recém-falecido: 47 anos, 1 mês e 27 vinte dias de prisão e multa

4) José Renato Granado Ferreira (empresário, Aberj e Betec Games): 40 anos, 2 meses de 24 dias de reclusão e multa

5) Paulo Roberto Ferreira Lino (empresário, Aberj): 40 anos, 3 meses e 1 dia de reclusão e multa

6) Júlio César Guimarães Sobreira (dono de bingo e sobrinho do Cap. Guimarães): 18 anos, 4 meses e 1 dia de prisão e multa

7) Belmiro Martins Ferreira Júnior (empresário, Betec Games): 40 anos, 2 meses e 29 dias de reclusão e multa

8) Licínio Soares Bastos (empresário de bingo): 40 anos, 3 meses e 6 dias de prisão e multa

9) Laurentino Freire dos Santos (empresário de bingo): 40 anos, 3 meses e 6 dias de prisão e multa

10) José Luiz da Costa Rebello (gerente de bingo): 14 anos, 7 meses e 10 dias de prisão e multa

11) Ana Cláudia Rodrigues do Espírito Santo (secretária, Aberj): 8 anos e 10 meses de prisão e multa

12) Jaime Garcia Dias (advogado): 28 anos, 5 meses e 28 dias de reclusão e multa

13) Evandro da Fonseca (advogado): 22 anos, 1 mês e 1 dia de reclusão e multa

14) Silvério Nery Cabral Júnior (advogado): 16 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e multa

15) Virgílio de Oliveira Medina (advogado, irmão de ministro do STJ): 2 anos, 2 meses e 8 dias de reclusão e multa

16) Luiz Paulo Dias de Mattos (delegado inativo da PF): 13 anos, 1 meses e 18 dias de prisão e multa

17) Susie Pinheiro Dias de Mattos (delegada da PF): 8 anos, 11 meses e 26 dias de reclusão e multa

18) Carlos Pereira da Silva (delegado da PF): 10 anos, 2 meses e 16 dias de reclusão e multa

19) Francisco Martins da Silva (agente da PF): 5 anos, 6 meses e 16 dias de reclusão e multa

20) Marcos Antônio dos Santos Bretas (policial civil): 18 anos, 4 meses e 1 dia de reclusão e multa

21) Nagib Teixeira Suaid (braço-direito de Anísio): 15 anos, 9 meses e 17 dias de reclusão e multa

22) João Oliveira de Farias (empresário, Scorpion): 2 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão e multa

23) Marcelo Calil Petrus (filho de Turcão): 2 anos e 10 meses de reclusão e multa