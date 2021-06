Procuradoria pede à Justiça responsabilização civil de ‘Boamorte’, ‘Zezão’ e ‘Camarão’ por tortura de advogado e pedido de desculpas da União por repressão na ditadura Ação civil pública do Ministério Público Federal no Rio também quer que o governo revele os nomes de todas as pessoas que foram encarceradas da 'Casa da Morte' em Petrópolis, para onde os presos políticos que se opunham à ditadura militar eram enviados para sessões de interrogatório e tortura