Procuradoria no DF vê ‘extenso lastro probatório’ e ratifica denúncia da Lava Jato contra Lula por corrupção e lavagem no Instituto

A Procuradoria da República no Distrito Federal ratificou à Justiça a denúncia apresentada pela extinta Operação Lava Jato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-ministro Antônio Palocci, o empresário Marcelo Odebrecht e outras cinco pessoas no caso da suposta compra de um terreno para sediar o Instituto Lula em São Paulo e de um apartamento em São Bernardo do Campo (SP). De acordo com o Ministério Público Federal, os imóveis teriam sido custeados pela Odebrecht em troca do favorecimento da construtora em contratos com a Petrobras.

As acusações de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro foram aceitas em dezembro de 2016 pelo então juiz Sérgio Moro. A decisão, no entanto, perdeu efeito depois que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ampliou o alcance da declaração de suspeição de Moro no processo do triplex do Guarujá a todas as demais ações penais da Lava Jato contra Lula.

Ao reiterar as acusações, o procurador Frederico Paiva disse haver ‘extenso lastro probatório’ e defendeu o trabalho da força-tarefa da Lava Jato. Ele argumentou que a declaração de suspeição de Moro não deve comprometer a investigação que levou ao oferecimento da denúncia.

“Os inúmeros procedimentos e elementos probatórios produzidos envolveram diferentes sujeitos processuais, muito além do juiz suspeito, assim como instâncias diversas. A pretensão da defesa de anular todas as provas produzidas, genericamente, vai de encontro aos princípios da celeridade e da cooperação”, diz um trecho do documento.

Cabe agora ao juízo da 12.ª Vara Federal do Distrito Federal, para onde o caso foi enviado, decidir se aceita ou não a denúncia.