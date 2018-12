Procuradoria no Cade pede condenação de cinco empresas de TI por ‘divisão de mercado’ em licitações em Brasília

O Ministério Público Federal no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) recomendou a condenação de cinco empresas e seis executivos supostamente envolvidos com formação de cartel em licitações públicas na área da tecnologia da informação. Os contratos eram destinados ao fornecimento de serviços terceirizados. O conluio teria ocorrido entre 2005 e 2008 por órgãos e empresas do Distrito Federal.

Segundo a Procuradoria no Cade, pelo menos doze licitações teriam sido fraudadas pelas empresas. O Ministério Público alega ter ‘provas robustas’ de crime econômico. Essas provas teriam sido identificadas após ordens de busca e apreensão autorizadas pela Justiça.

A investigação indica suposto esquema no qual as empresas fixaram preços, dividiram mercado e ajustaram vantagens em licitações, além de bloqueios em pregões presenciais, para restringir a livre concorrência e o caráter competitivo das licitações.

O Ministério Público Federal pede a condenação das cinco empresas supostamente envolvidas no esquema, que devem pagar multa de até 20% de seu faturamento bruto no ano anterior ao da instauração do processo.

A Procuradoria também cobra punição a seis executivos, entre ex-funcionários e ex-representantes destas empresas, que devem pagar multa de 1% a 20% do valor aplicado à companhia que trabalhou.

Uma empresa e dois ex-executivos que estavam sendo investigados firmaram Termo de Compromisso de Cessação com o Cade, no qual aceitaram ‘contribuir com o Ministério Público e recolher contribuição pecuniária ao Fundo de Direitos Difusos’ – o processo contra a empresa e os ex-funcionários foi suspenso.