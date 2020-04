Procuradoria manda para Aras investigação sobre deputado bolsonarista que liderou ato durante pandemia de coronavírus

O Ministério Público Federal encaminhou ao procurador-geral da República, Augusto Aras, pedido de investigação para apurar suposto crime de infração de medida sanitária praticada pelo deputado federal Filipe Barros (PSL-PR) em março deste ano. O caso foi aberto pela 24ª Promotoria de Justiça de Londrina, mas como o parlamentar tem foro privilegiado, foi encaminhado ao MPF e, agora, à PGR.

No despacho, a procuradora Cintia Maria de Andrade relata que o deputado foi alvo de uma notícia de fato por liderar a manifestação do último dia 15 de março em Londrina (PR) ‘apesar da pandemia do coronavírus (Covid19) e das recomendações dos órgãos de saúde’.

“Considerando que o noticiado Filipe Barros ocupa o cargo de deputado federal, a competência para o processamento e julgamento de eventual fato criminoso por ele praticado é do Supremo Tribunal Federal, de modo que a atribuição para análise desta Notícia de Fato é do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República”, afirma.

Aliado de Bolsonaro, Filipe Barros participou de um ato pró-governo em Londrinha (PR), seu reduto eleitoral, no alto de um trio elétrico. As manifestações foram criticadas por especialistas de saúde devido ao risco de contágio do novo coronavírus em aglomerações e chegaram a ser desincentivadas pelo presidente em pronunciamento.

No entanto, o próprio Bolsonaro participou do ato realizado em Brasília, passeando de comboio e cumprimentando apoiadores com o cunho fechado. O presidente também usou telefone celular de algumas pessoas para tirar selfies ao lado delas, tendo contato direto com ao menos 272 pessoas, segundo análise feita pelo Estado.

À época, Bolsonaro estava sob orientação de isolamento social por aguarda o resultado de um segundo exame para o coronavírus, que posteriormente alegou ter dado negativo. O País tinha 200 casos confirmados no dia das manifestações e a primeira morte só seria confirmada dois dias depois, em 17 de março.

Hoje, o último balanço do Ministério da Saúde aponta 15.927 casos confirmados de coronavírus e 800 mortos por Covid-19.

