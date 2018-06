Procuradoria escancara a ‘rede estruturada’ dos doleiros

Com apoio da Polícia e da Justiça do Uruguai, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Receita deflagraram nesta quinta-feira, 3, a Operação ‘Câmbio, desligo’, que mira a cúpula do câmbio negro da moeda americana no País.

A Procuradoria da República no Rio, base da maior ofensiva já desfechada contra os doleiros, define como ‘grandioso esquema de movimentação de recursos ilícitos no Brasil e no exterior por meio de operações dólar-cabo, entregas de dinheiro em espécie, pagamentos de boletos e compra e venda de cheques de comércio’.

O juiz Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal Criminal do Rio, mandou prender preventivamente 43 doleiros ‘que atuaram ao longo de décadas de forma interligada em diferentes núcleos dessa rede de lavagem de dinheiro e evasão de divisas’.

Também foi decretada a prisão temporária de operadores financeiros, ‘com o intuito de garantir a efetividade das diligências’.

Os mandados estão sendo cumpridos no Uruguai e nos estados do Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Brasília.

A Procuradoria requereu o sequestro e arresto de bens e valores no total de R$ 7,5 bilhões para restituição dos valores movimentados ilicitamente (R$ 3,7 bilhões) e reparação de danos morais coletivos.

As investigações partiram da delação premiada dos doleiros Vinícius Claret, o ‘Juca Bala’, e Cláudio Barboza, o ‘Tony’ ou ‘Peter’.

Eles foram presos em 3 de março de 2017 no Uruguai e intermediavam operações dólar-cabo para os irmãos Chebar, também doleiros e operadores financeiros do esquema do ex-governador Sérgio Cabral (MDB), aponta a Procuradoria.

Também em delação premiada, Renato Chebar reconheceu que o volume de operação de compra de dólares ‘aumentou consideravelmente a partir do início da gestão de Sérgio Cabral em 2007, motivo pelo qual foi necessário buscar os recursos de ‘Juca’ e ‘Tony’ para viabilizar as operações’.

“Os colaboradores ‘Juca’ e ‘Tony’ funcionavam como verdadeira instituição financeira, fazendo a compensação de transações entre vários doleiros do Brasil, servindo como ‘doleiros dos doleiros’, indicando clientes que necessitavam dólares (compradores) e que necessitavam reais”, informam os procuradores que integram a força-tarefa da Lava Jato no Rio.

Junto com Dario Messer, dono de uma rede de casas de câmbio, eles montaram uma complexa rede de câmbio paralelo sediada inicialmente no Brasil e, a partir de 2003, no Uruguai, ‘de onde comandavam remotamente os negócios’.

Os dois doleiros tinham um volume diário de operações nos anos de 2010 a 2016 de aproximadamente R$ 1 milhão.

Para controlar as transações, os delatores desenvolveram um sistema informatizado próprio, denominado Bankdrop, no qual estão relacionadas mais de 3 mil offshores, com contas em 52 países, e transações que somam mais de US$ 1,6 bilhão.

Outro sistema, chamado ST, registrava todas as operações de cada doleiro como uma espécie de conta-corrente e foi utilizado para controlar a movimentação dos recursos tanto no Brasil quanto no exterior.

Dario Messer – As colaborações premiadas de ‘Juca’ e ‘Tony’ foram fundamentais para esclarecer o papel de Dario Messer, que já havia sido alvo em 2009 da operação Sexta-Feira 13, no mercado paralelo de câmbio, destacam os procuradores.

As investigações mostram que Messer recebia 60% dos lucros das operações de câmbio, ‘pois era o responsável por aportar recursos e dar lastro às operações’.

“Dono de casas de câmbio, era ele quem dava respaldo às operações com seu nome e ficava responsável pela captação de clientes”, sustenta o Ministério Público Federal.

Messer chegou a possuir um banco em Antígua e Barbuda em sociedade com Enrico Machado, denominado EVG, ‘destinado à lavagem de recursos de modo transnacional’.

O EVG encerrou suas atividades em meados de 2013, e vários investigados pela força-tarefa da Lava Jato no Rio e até mesmo por outras operações estão listados entre seus clientes.

Dólar-cabo – A rede estruturada por Messer, ‘Juca’ e ‘Tony’ foi utilizada por ao menos outros 46 doleiros.

As operações dólar-cabo são uma forma de movimentar recursos de forma paralela, sem passar pelo sistema bancário.

Os investigadores detalham que usualmente, agentes públicos corruptos compram dólares no exterior de empresas que necessitam comprar reais em espécie no Brasil para corromper outros agentes públicos.

“Para que a operação funcione, é preciso uma extensa rede de contatos para casar as operações de compra e venda, o que era intermediado por doleiros do ‘Juca’ e ‘Tony'”, ressalta a Procuradoria.

“A metodologia traz vantagens para os doleiros como os irmãos Chebar, que utilizaram esse esquema, pois eles conseguem realizar as operações de seus clientes sem qualquer contato com o dinheiro em espécie ou custódia de valores, o que reduz consideravelmente os seus riscos.”

OS ALVOS DA ‘CÂMBIO, DESLIGO’

Os mandados de prisão foram expedidos contra: Dario Messer, Diego Renzo Candolo, Daniela Figueiredo Neves Diniz, Marcelo Rzezinski, Roberto Rzezinski, Wu Yu Sheng, Claudia Mitiko Ebihara, Lígia Martins Lopes da Silva, Carlos Alberto Lopes Caetano, Sérgio Mizhray, Carlos Eduardo Caminha Garibe, Ernesto Matalon, Marco Ernest Matalon, Patrícia Matalon, Bella Kayreh Skinazi, Chaaya Moshrabi, Marcelo Fonseca de Camargo, Paulo Arruda, Roberta Prata Zvinakevicius, Francisco Araújo Costa Júnior, Afonso Fábio Barbosa Fernandes, Paulo Aramis Albernaz Cordeiro, Antônio Cláudio Albernaz Cordeiro, Athos Robertos Albernaz Cordeiro, Suzana Marcon, Carmen Regina Albernaz Cordeiro, Cláudio Sá Garcia de Freitas, Ana Lúcia Sampaio Garcia de Freitas, Camilo de Lelis Assunção, José Carlos Maia Saliba, Alexandre de Souza Silva, Claudine Spiero, Michel Spiero, Richard Andrew de Mol Van Otterlloo, Raul Henrique Srour, Marco Antônio Cursini, Nei Seda, Renne Maurício Loeb, Alexander Monteiro Henrice, Henri Joseph Tabet, Alberto Cezar Lisnovetzky, Lino Mazza Filho, Carlos Alberto Braga de Castro, Rony Hamoui, Henrique Chueke, Wander Bergmann Vianna e Oswaldo Prado Sanches.