Procuradoria endossa manifestação do PSOL contra nomeação de novo presidente da Fundação Palmares Déborah Duprat, procuradora federal dos Direitos do Cidadão, ainda pede a responsabilização por improbidade administrativa do ministro-chefe da Casa Civil substituto, Fernando Wandscheer de Moura Alves, responsável pela nomeação de Sergio Nascimento de Camargo