Procuradoria em São Paulo abre inquérito sobre ‘atuação possivelmente irregular’ do Conselho Federal de Medicina com ‘tratamento precoce’

O Ministério Público Federal em São Paulo abriu um inquérito civil para apurar a conduta do Conselho Federal de Medicina diante do chamado ‘tratamento precoce’ contra a covid-19 – o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença, patrocinado pelo presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Ao justificar as investigações, a procuradora Ana Leticia Absy registrou que há ‘indicativos de uma atuação possivelmente irregular’ do órgão.

O inquérito é derivado de um procedimento que tramita desde o ano passado na procuradoria, instaurado com base em representação que questionava o fato de o CFM não se posicionar contra o ‘tratamento precoce’. A portaria de conversão do procedimento em inquérito civil foi publicada na terça-feira 5.

De acordo com a Procuradoria, a documentação vai ser analisada ‘com o intuito de verificar se é o caso de expedir recomendação ou ajuizar ação civil pública em face do órgão’. “Para a completa elucidação dos fatos sob apuração, há ainda necessidade de prática de algumas diligências, de maneira que o feito em tela deve ser convertido em Inquérito Civil Público”, registra a portaria de abertura da investigação.

COM A PALAVRA, O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

