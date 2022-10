Procuradoria Eleitoral no Acre adverte pastor bolsonarista para que não use mais nos cultos o slogan ‘Deus, pátria e família’ Ministério Público Eleitoral envia recomendação à Igreja Primeira Igreja Batista em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, para que religioso não manifeste apoio a nenhum candidato e nem diga aos fiéis que seria pecado votar nulo