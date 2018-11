Procuradoria eleitoral impugna contas de Skaf e mais 100

A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo está impugnando as prestações de contas do ex-candidato ao governo do Estado, Paulo Skaf (MDB), e de outros cem políticos que se candidataram a deputado federal, deputado estadual e senador nas eleições deste ano.

A impugnação é uma contestação das contas apresentadas. Os políticos com contas supostamente irregulares serão intimados e deverão apresentar esclarecimentos ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.

As informações foram divulgadas pela Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo.

Segundo a procuradoria, foram identificados problemas nas doações destinadas às campanhas. As irregularidades incluíram doações elevadas de funcionários e servidores de uma mesma empresa e doações de pessoas inscritas como desempregados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Há também casos de fornecedores das campanhas suspeitos de não ter a capacidade para prestar o serviço contratado.

A procuradoria encontrou irregularidades na distribuição das cotas do Fundo Partidário destinada às mulheres.

As informações divulgadas pela procuradoria não especificam quais irregularidades foram encontradas nas contas de cada um dos candidatos.

COM A PALAVRA, PAULO SKAF

A defesa alega que ainda não teve nenhuma comunicação oficial sobre as irregularidades.

CONFIRA A LISTA DOS CANDIDATOS DIVULGADA PELA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO:

ADELIA DE JESUS SOARES

ALENCAR SANTANA BRAGA

ANA KARIN DIAS DE ALMEIDA ANDRADE

ANA PAULA CALVO

ANDREA ROSA DE MENEZES

ANTONINHA JOSELI PEREIRA

ANTONIO DA ROCHA MARMO CEZAR

ANTONIO DIRCEU DALBEN

APARECIDA CUSTODIO DOS SANTOS

ARACI DE OLIVEIRA

BIANCA CASALE

BRUNA DIAS FURLAN

CAMILA GRASIELE SANGREGORIO SOARES

CARLOS ALBERTO GIANNAZI

CARLOS CEZAR DA SILVA

CASSIO TOLEDO PULLIN MIRANDA

CAUE CASEIRO MACRIS

CELIA CAMARGO LEAO EDELMUTH

CELSO BRAZ DO NASCIMENTO

CRISTIANE APARECIDA CELLA

DAVI MOTA COSTA

DAYANI APARECIDA ESCROQUE

DINA MARIA FERREIRA

EDEN SIROLI RIBEIRO

EDILAINE PIRES

EDNA APARECIDA DOS SANTOS

EDUARDO PEDROSA CURY

ELAINE GONCALVES OLIVEIRA

ELISABETH SAHAO

EMILIANO ZAPATA FERREIRA MARCELINO SILVA

ENIO FRANCISCO TATTO

ESTEVAM GALVAO DE OLIVEIRA

EUGENIO JOSE ZULIANI

FABIO PAES MACCACCHERO

FABIOLA CARDI KOGAN

FERNANDO HENRIQUE CURY

FLORISA BATISTA DE ALMEIDA

FRANCISCO ESMERALDO FELIPE CARNEIRO

GILMAR DA SILVA GIMENES

GIRLENIO GOMES DE OLIVEIRA

GRACA ERNESTINA ANAY SILVA DIAS

GUIOMAR HOFFMAN

GUSTAVO LEMOS PETTA

HUGO DO PRADO SANTOS

ISA DE SOUSA

ISABEL CRISTINA VIEIRA

JAMIL AKIO ONO

JOAO PAULO RILLO

JORGE LUIS CARUSO

JOSE ADRIANO CASTANHO FERREIRA

JOSE AFONSO LOBATO

JOSE AMERICO ASCENCIO DIAS

JOSE CARLOS VAZ DE LIMA

JULIO PIRES DOS SANTOS JUNIOR

JUSSARA MORO PRESTO

LAIR MOURA SALA MALAVILA JUSEVICIUS

LUCIANA GISELE DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA

LUIZ CARLOS GONDIM TEIXEIRA

LUIZ CARLOS MOTA

LUIZ FERNANDO TEIXEIRA FERREIRA

LUIZ MARTINO TURCO

MARCELO CECCHETTINI

MARCIA APARECIDA OVEJANEDA LIA

MARCIA CARDOSO PINTO

MARCIA FERREIRA LUCAS

MARCO ANTONIO SCARASATI VINHOLI

MARCUS VINICIUS DE ARAUJO DANTAS

MARIA EMILIA DANTAS OLIVEIRA

MARIA GILCELIA DE ASSIS

MARIA IZABEL AZEVEDO NORONHA

MARIA LEDA ALVES DA COSTA

MARIA LUCIA MELLA NAF

MARIA LUISA FRANCO DE GODOY

MARIANA PRADO NEVES DE OLIVEIRA ALVES

MARILDA FELIPE

MARINA JAYME DE MELO CARDINALI

MARTA CRISTINA LEAO FERREIRA DA CUNHA

MARTA DE PAULA TEIXEIRA DIPIPI

MARTA LIVIA BARRAGANA FERNANDES SUPLICY

MAURICIO MENNA BARRETO GASPARINI

MERCIA MARA FALCINI

NEUSA MARIA RODRIGUES RACOSTA

OCIMAR DONIZETI LEO OLIVEIRA

ORLANDO JOSE BOLCONE

PAULO ANTONIO SKAF

PAULO SERGIO ABOU ANNI

RAFAEL ANTONIO DA SILVA

REGIANE MARA VEIGA ALONSO

ROBERTO ALVES DE LUCENA

ROBERTO MASSAFERA

RODRIGO PEREIRA DE ABREU

RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO

SANDRA ROSANA JERONIMO DE FRANCA

SEBASTIAO DOS SANTOS FILHO

SILVANA MESQUITA DA SILVA

SIMAO PEDRO CHIOVETTI

SIMONE CARDOSO DE OLIVEIRA

TANIA CRISTINA MARTINS SILVA

VANESSA ORSINI

VERA LUCIA DONDA SIMPLICIO BENTO

VITOR ALEXANDRE RODRIGUES

WELLINGTON DE SOUZA MOURA