Procuradoria Eleitoral não vê fake news de Damares e se opõe à decisão que mandou apagar vídeos sobre política antidrogas de Lula

A Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) disse ser contra a decisão que mandou apagar postagens da ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, que atribuíram ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) uma política de estímulo ao uso de drogas.

Os vídeos compartilhados nas redes sociais resgatam uma cartilha distribuída nos governos petistas com diretrizes para pessoas que não querem ou não conseguem abandonar o vício. As orientações de redução de danos são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). As publicações, no entanto, dizem que o material “ensinava jovens a usar crack”.

Na semana passada, o ministro Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atendeu a um pedido da coligação Brasil da Esperança e notificou as redes sociais para excluírem com urgência as publicações. Ele disse que a ex-ministra espalhou informações falsas.

O vice-procurador-geral Eleitoral Paulo Gustavo Gonet Branco se contrapôs ao ministro e afirmou que não vê “manifesta e clara inverdade” nas publicações. “A interpretação crítica de política pública assumida por determinado governo não se insere na moldura normativa de ‘fato sabidamente inverídico'”, escreveu.

O parecer da PGE diz ainda que a crítica no período de campanha, “ainda que enfática e eventualmente corrosiva”, faz parte do debate público eleitoral e merece “tolerância especial”. Para o vice-procurador Eleitoral, não é possível censurar críticas baseadas em “premissas aceitáveis numa sociedade com concepções plurais do bem comum”.

“A manifestação da representada sobre temas atinentes a atividade governamental de opositores políticos, assim, merece ser encarada como abrangida pela liberdade de expressão”, defendeu.

A coligação de Lula acionou o TSE pedindo a remoção das postagens e alegando que as informações são falsas e deveriam ser enquadradas como propaganda negativa antecipada contra o petista.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO FLÁVIO BRITTO, QUE REPRESENTA DAMARES

“A análise foi equilibrada, cumpriu todo um rigor técnico, distante das paixões das campanhas. O Brasil tem uma Justiça Eleitoral que avalia e julga as demandas jurídicas político-partidárias com total isenção e zelo pela legislação eleitoral.”