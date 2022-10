Procuradoria Eleitoral em Alagoas arquiva investigação sobre abordagem da PF a aliado de Renan Calheiros no primeiro turno 

A Procuradoria Regional Eleitoral em Alagoas (PRE-AL) arquivou a investigação sobre a abordagem da Polícia Federal (PF) ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Marcelo Victor Correia dos Santos (MDB), às vésperas do primeiro turno da eleição. Ele foi o terceiro deputado estadual mais votado em Alagoas em 2022.

Documento Leia toda a manifestação PDF

A investigação foi aberta a pedido do senador Renan Calheiros (MDB-AL), em nome do diretório estadual do MDB. Ele acusou a PF de abuso de autoridade e abuso de poder político. Também afirmou que houve abuso dos meios de comunicação social, porque a Polícia Federal divulgou uma nota sobre o episódio em seu site oficial.

O emedebista disse ainda que houve interferência do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), seu rival político em Alagoas, na Polícia Federal e pediu a troca do superintendente da PF no Estado.

A decisão de arquivar a apuração é assinada pelo procurador regional Eleitoral Antônio Henrique de Amorim Cadete. Ele concluiu que a abordagem foi “legítima” e que a PF agiu com base em “fundada suspeita” de corrupção eleitoral.

“Eis que existente causa provável consistente em fundados indícios de ocultação pelos agentes envolvidos de instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, qual seja, corrupção eleitoral”, diz um trecho do documento.

Cadete também argumentou que o restaurante do hotel é um “estabelecimento comercial de acesso coletivo e aberto ao público, o qual estava em pleno funcionamento”, o que na avaliação do procurador enfraquece a versão do MDB de que houve uma “invasão”.

O procurador também não viu irregularidade no comunicado publicado no site da Polícia Federal. Ele disse que as notas oficiais divulgadas por órgãos públicos obedecem ao “dever de publicidade” e lembrou que os nomes dos políticos não foram revelados.

O presidente da Assembleia de Alagoas foi abordado no restaurante do Hotel Ritz Lagoa da Anta. Os policiais apreenderam R$ 146 mil em dinheiro vivo, cadastros de eleitores e santinhos e abriram uma investigação sobre possível compra de votos. Quando a abordagem veio a público, o deputado disse que foi “vítima de uma armação policialesca”.

Antes de pedir o arquivamento, a Procuradoria Eleitoral ouviu o superintendente municipal de Transportes André Santos Costa. Partiu dele a denúncia que desencadeou a abordagem da Polícia Federal. Costa narrou que estava no hotel e que “desconfiou” da movimentação quando o deputado Marcelo Victor trocou sacos de azuis com seus assessores na mesa do restaurante. A Polícia Federal checou as câmeras de segurança do hotel e confirmou a versão. O dinheiro foi encontrado nos sacos.

“Bizarra seria a conclusão de que consubstancia situação de ‘normalidade’ a entrega de sacos de lixo em mesa de restaurante à pessoa que, em seguida, oculta o saco de lixo por sob a roupa para com ele sair clandestinamente do local. O manuseio de saco de lixo por clientes em mesa de restaurante, local onde se preza pela higiene, é incompatível com qualquer expectativa de comportamento lealmente esperada e aguardada pela sociedade”, escreveu o procurador.