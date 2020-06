Procuradoria e PF miram desvios de R$ 7 milhões na Saúde de Cabo Frio

O Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União realizam nesta segunda-feira, 15, uma ação contra fraudes na Saúde de de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Além do município da Região dos Lagos, ao todo, 28 mandados de busca e apreensão são cumpridos em residências, empresas e órgãos públicos da capital fluminense, São Pedro da Aldeia, São João de Meriti, Nova Iguaçu e Miracema, no estado do Rio, além de Vila Velha, no Espírito Santo. Intitulada “Operação Exam”, a diligência mobilizou mais de 100 agentes dos órgãos responsáveis.

Segundo informações da Procuradoria, a investigação apura irregularidades em licitações e contratos para a realização de exames laboratoriais, e aquisição e distribuição de remédios. As apurações tiveram início antes da pandemia do novo coronavírus, e ganharam força após o repasse de recursos federais ao município para o combate à covid-19. Calcula-se que o esquema causou um prejuízo de R$ 7 milhões cofres públicos.

De acordo com a Polícia Federal, entre o material apreendido está R$ 42 mil em dinheiro vivo. A quantia foi encontrada na casa de um empresário alvo da ação.

“O planejamento inicial era a realização de operações após passada a pandemia, uma vez que o MPF vem se colocando a favor de medidas restritivas, inclusive, quando for o caso, do isolamento social. Mas verificou-se a necessidade da antecipação”, disse o procurador da República Leandro Mitidieri.

COM A PALAVRA, SECRETARIA DE SAÚDE DE CABO FRIO

