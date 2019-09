Procuradoria e Cade fecham acordo para combater carteis em São Paulo

LEIA TAMBÉM > Clientes e concorrente acusam gigantes do transporte de valores de conluio

O Ministério Público de São Paulo e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) assinam nesta sexta, 6, ‘Memorando de Entendimento’ para atuação conjunta no combate aos delitos econômicos e à formação de carteis – a Procuradoria vai atuar na esfera criminal e o Cade na esfera administrativa. Para os investigadores, o termo cria uma ‘zona de coordenação’ entre as instituições e abre caminho para acordos de leniência e compartilhamentos de dados.

Documento cade PDF

“A atuação integrada das instituições é fundamental para a repressão dos delitos de todos os tipos”, afirma o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Gianpaolo Poggio Smanio.

Além de Smanio, assinam o ‘Memorando de Entendimento’ o presidente do Cade, Alexandre Barreto de Souza, e o superintendente-geral do Cade, Alexandre Cordeiro Macedo.

O ‘Memorando de Entendimento’ visa a coordenação institucional envolvendo termos de compromisso de cessação e acordos de colaboração em investigações de infrações contra a ordem econômica.

O acordo entre a Procuradoria e o órgão antitruste do governo federal neutraliza um pouco o impacto de recentes revéses impostos aos investigadores, primeiro na decisão do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, que suspendeu todos inquéritos e ações que abriguem informações do Coaf sem autorização prévia da Justiça e, depois, com a aprovação pela Câmara da Lei do Abuso.

“O objetivo deste Memorando de Entendimento é promover e fortalecer a coordenação institucional entre as partes, de modo a possibilitar a implementação harmônica e consistente entre os institutos administrativos e processuais penais de colaboração nas investigações de infrações contra a ordem econômica, especialmente a coordenação institucional envolvendo Termos de Compromisso de Cessação (TCC) na seara administrativa e acordos na seara criminal em investigações de infrações contra a ordem econômica”, diz o documento.

As duas instituições ‘reconhecem que é de seu comum interesse trocar informações não confidenciais, experiências e pontos de vistas relativos às investigações de casos sobre infrações contra a ordem econômica, no que for apropriado e viável’.

“Havendo consentimento da pessoa jurídica/física interessada em celebrar Termo de Compromisso de Cessação com o Cade ou acordo de colaboração com o Ministério Público, as partes poderão trocar informações a respeito dos acordos em curso em cada órgão, dentro dos limites legais”, segue o documento.

No capítulo ‘Proposta de Negociação’ está previsto que a pessoa jurídica e/ou física que formaliza junto aos órgãos do Cade requerimento de TCC pode provocar a Promotoria de São Paulo para iniciar a negociação de acordo quanto a crimes direta e/ou indiretamente relacionados a Acordo de Colaboração Premiada, ‘que pode vir a auxiliar na persecução das infrações contra a ordem econômica, em momento posterior à celebração do Acordo de Leniência, tendo como elemento de distinção sua qualificada bilateralidade e a necessidade da atuação do colaborar apresentar resultados específicos’.

O termo contempla, ainda, confissão qualificada pela delação, ‘que também pode vir a auxiliar na persecução das infrações contra a ordem econômica mesmo em momento posterior à celebração do Acordo de Leniência e do Acordo de Colaboração Premiada, sendo suficiente a confissão da trama delituosa e a inclusão dos demais membros do delito que se dá em concurso de pessoas’.

No capítulo ‘disposições gerais’ do acordo, as duas instituições firmam que ‘as regras, os procedimentos e os critérios para a celebração de TCC administrativamente de acordo na esfera criminal permanecem inalterados e continuarão a ser regidos de forma autônoma por cada uma das Partes, baseada nas suas respectivas legislações’.

“Nada no presente Memorando de Entendimentos poderá ser considerado ou interpretado como uma renúncia das competências e/ou do juízo de conveniência e oportunidade do Cade e/ou do MPSP na celebração dos seus respectivos TCC administrativamente e Acordos na esfera criminal.”

Ainda. “Nada no presente Memorando de Entendimentos poderá ser considerado ou interpretado como uma renúncia das competências constitucionais e legais do CADE e/ou da Procuradoria-Geral de Justiça.”

A coordenação do objeto do ‘Memorando de Entendimento’ caberá, no âmbito do Ministério Público de São Paulo, ao Grupo de Delitos Econômicos (Gedec), e no âmbito do CadeE, à Superintendência-Geral.

O termo entre o Ministério Público de São Paulo e o Cade reduz o risco de concorrência entre as instituições.

Segundo promotores de Justiça ouvidos pela reportagem do Estadão, o acordo ‘visa permitir que os diferentes setores que atuam de forma paralela ou independente tenham um ambiente em comum, colocam lado a lado todos os atores envolvidos e viabilizam um único acordo’.

“Ao invés de um acordo da parte com o Cade e um acordo com o Ministério Público agora será possível que promotores e conselheiros sentem à mesa para construir uma única proposta no âmbito de investigação sobre carteis, compartilhando ou dividindo os resultados”, destacou um promotor.

Ele ressaltou que a parceria visa ‘reduzir o risco de concorrência’ e vai respeitar a competência da Promotoria e do Cade.

“O termo visa permitir que os diferentes setores que atuam de forma paralela ou independente tenham uma zona de coordenação,

exatamente para colocar lado a lado todos os atores envolvidos e tentar viabilizar um único acordo”, assinalou um outro promotor.

Ao longo dos últimos anos têm sido comuns atritos entre instituições que fecham acordos com envolvidos em delitos econômicos. “Isso acaba acontecendo porque não existe um marco de determinação muito claro em relação ao que é uma coisa e ao que é outra e vários órgãos que buscam cumprir suas metas não se comunicam entre si”, destaca um investigador.

“Quando uma instituição não conversa com a outra, não existe um alinhamento e harmonização de respostas, o que leva um simples fato a ter vários enquadramentos”, segue o investigador. “Com o termo em vigor agora, entre o Ministério Público e o Cade, torna-se viável o próprio acordo. Muitas vezes, várias intâncias agem de forma independente e concorrente, um não fala com o outro. Assim, a possibilidade de acordos não exequíveis, que não serão cumpridos, é enorme. A consequência é que pode surgir uma resposta totalmente desproporcional, que pode acabar naufragando na Justiça.”