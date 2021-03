Procuradoria do Rio recorre de decisão do STJ que anulou quebra do sigilo de Flávio Bolsonaro no inquérito das ‘rachadinhas’

A Procuradoria-Geral de Justiça do Rio apresentou neste sábado, 20, recurso contra a decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que anulou as quebras de sigilo bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e de outras 94 pessoas e empresas investigadas no caso das ‘rachadinhas’. O Ministério Público fluminense argumenta que a decisão que decretou a quebra dos sigilos ‘cumpre os requisitos legais e constitucionais e deve ser restabelecida’.

O recurso é assinado pela Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e pela Assessoria de Recursos Constitucionais Criminais. Segundo o MP do Rio, a admissibilidade do mesmo será avaliada pelo STJ, que decidirá se encaminha o caso para análise do Supremo Tribunal Federal.

O Ministério Público Federal já havia recorrido da decisão, pedindo que o caso fosse levado ao STF por considerar que a análise no STJ está ‘esgotada’. Em recurso extraordinário apresentado na segunda, 15, o procurador Roberto Luís Oppermann Thomé sustenta não houve nulidade no pedido do Ministério Público do Rio para quebrar os sigilos dos investigados.

A decisão questionada foi proferida no final de fevereiro, pelo placar de 4 votos a 1. A Quinta Turma do STJ determinou que os investigadores do Ministério Público do Rio retirem da apuração todas as informações obtidas a partir da devassa nas contas de Flávio e dos demais alvos da medida.

Os ministros João Otávio de Noronha, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik decidiram acolheram o argumento da defesa de Flávio de que o juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio, não apresentou a devida fundamentação legal para justificar as quebras de sigilo. Apenas o relator do caso, Felix Fischer, defendeu a medida, mas acabou isolado no julgamento.

A decisão é considerada pelos procuradores o maior revés desde a abertura do inquérito, há mais de dois anos. A partir da investigação o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi denunciado pelos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. A anulação das quebras de sigilo pode comprometer a acusação.

No recurso ao STJ, o MP do Rio alega que a decisão de Itabaiana ‘teve motivação suficiente para justificar a quebra de sigilo requerida’. A Procuradoria requer a manutenção da decisão da 27ª Vara Criminal do Rio, bem como a validade das provas produzidas.

“Embora sucinta, a decisão incorpora os fundamentos essenciais para a decretação da quebra de sigilo, uma vez que o provimento judicial foi proferido em fase investigatória, ou seja, quando se objetiva a preparação da acusação, a solicitação de novas provas ou até o arquivamento das peças de informação ou do inquérito. A decisão foi ainda ratificada posteriormente, permitindo a exata compreensão dos motivos que a ensejaram”, sustenta a Procuradoria-Geral de Justiça do Rio.