Procuradoria dos Direitos do Cidadão diz que bloqueio de rodovias por bolsonaristas é ‘criminoso’ e ‘antidemocrático’

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) disse nesta quarta-feira, 2, que o bloqueio de rodovias por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) inconformados com o resultado das eleições é “antidemocrático” e “criminoso”.

Documento Leia a íntegra da nota PDF

“É incabível que tais manifestações interfiram nos direitos fundamentais do restante de nossa população. É inaceitável também que tais protestos tenham por objetivo alterar a vontade popular apresentada pelas urnas em 30 de outubro”, diz a nota pública. “A alternância de poder pela violência é um caminho tortuoso, que leva invariavelmente ao desastre.”

O texto cita o cancelamento de viagens e os riscos de desabastecimento de comida, combustíveis e insumos médicos: “Insegurança a toda a população”.

O órgão condena também os “estímulos” aos protestos, inclusive pelas redes sociais, e o financiamento dessas ações. “São tão criminosos quanto os bloqueios que impedem o fluxo de pessoas e mercadorias pelo País”, afirma a PFDC.

A nota menciona ainda os casos de policiais rodoviários federais que deram apoio aos manifestantes. “Um policial, ou qualquer outro representante do Estado, tem direito a sua predileção política e a consigna nas urnas. Esteja ele satisfeito ou não com as eleições, não lhe cabe descuidar de seu dever de proteção aos direitos fundamentais da população brasileira”, diz a Procuradoria. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou ontem que abriu procedimentos disciplinares para apurar a conduta desses agentes.

A Procuradoria informa que está “acompanhando todos os atores envolvidos na atual crise” e “monitorando o desenrolar dos fatos”.

O documento é assinado pelo procurador federal dos Direitos do Cidadão, Carlos Alberto, e pelo coordenador do Grupo de Trabalho ‘Liberdades: Consciência, Crença e Expressão’, da PFDC, procurador regional dos Direitos do Cidadão no Rio Grande do Sul, Enrico Rodrigues de Freitas.