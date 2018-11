A Procuradoria da República e a Polícia Federal prenderam nesta segunda, 26, a vereadora Elian Santana (SD), do município de Santo André (Grande São Paulo), por suspeita de ligação com esquema de fraudes de aposentadorias do INSS. A prisão de Elian e de outros três investigados ocorreu no âmbito da Operação Barbour. A investigação mostra que o gabinete da parlamentar na Câmara de Santo André ‘era o local onde o grupo coordenava a concessão irregular de centenas de aposentadorias’.

O cumprimento dos mandados é resultado das investigações conduzidas pela Força-Tarefa Previdenciária, da qual fazem parte o Ministério Público Federal, a PF, a Coordenação de Inteligência Previdenciária, o INSS e a Advocacia-Geral da União.

Pelo menos R$ 42 mil e US$ 3 mil em dinheiro vivo foram apreendidos em Diadema, na residência de um servidor da Previdência.

O nome da operação, Barbour, remete a um cientista que desenvolveu uma tese de que o tempo, na realidade, não existe.

Segundo a Procuradoria, no gabinete de Elian ‘as fraudes eram coordenadas’. O grupo da vereadora ‘aliciava pessoas, a maioria servidores do Banco do Brasil, interessadas em supostos serviços de assessoria previdenciária para antecipar a obtenção da aposentadoria’.

Os envolvidos atendiam os clientes à distância ou presencialmente, na sala da parlamentar. Com os documentos em mãos, os criminosos procediam à falsificação de outros papéis para forjar o aumento do tempo de contribuição ao INSS e, com isso, viabilizar a liberação dos benefícios.

Os agentes cumpriram também seis mandados de busca e apreensão, a partir dos quais os investigadores terão condições para comprovar a dimensão do esquema.

A Procuradoria e a PF já identificaram 24 aposentadorias liberadas irregularmente pela organização desde outubro de 2017. Os investigadores estimam que o total de benefícios fraudados ultrapasse a casa das centenas.

A pedido da Procuradoria, a Justiça Federal decretou a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e de dados telemáticos dos quatro envolvidos, inclusive da vereadora, ‘o que permitirá apurar o teor da comunicação entre eles e como dividiam as comissões que cobravam dos clientes’.

A chefe de gabinete da vereadora também foi presa nesta segunda, 26.

Os outros detidos são um homem que atuava como procurador dos segurados e um servidor da agência do INSS em Diadema que inseria os dados falsos nos sistemas informatizados da Previdência.

Segundo os investigadores, além das quantias cobradas pela prestação da falsa assessoria, ‘o esquema gerava ganhos político-eleitorais à parlamentar, que figurava como responsável pela obtenção das aposentadorias aos clientes’.

Entre os crimes investigados estão peculato, associação criminosa, uso de documentos falsos e inclusão de informações inidôneas nos sistemas da Previdência. A vereadora e seus aliados poderão ser indiciados também por corrupção ativa e passiva.

Na manhã desta segunda-feira (26/11), a Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão no gabinete da vereadora Elian Santana (SD). A investigação, que ocorre de forma sigilosa, é denominada Operação Badour, que apura possíveis fraudes previdenciárias ocorridas na Agência do INSS de DIADEMA. A Câmara Municipal de Santo André ressalta que preza pela transparência e que está à disposição para esclarecimentos.

