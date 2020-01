Procuradoria denuncia ex-comandante do Doi e legistas por tortura e morte de ‘Lúcia’ do PCB na ditadura Audir Maciel é acusado de homicídio qualificado da militante Neide Alves dos Santos, a 'Lúcia', presa na Operação Radar, no fim de 1975; o ex-diretor do Instituto Médico Legal de São Paulo Harry Shibata e Pérsio Carneiro foram denunciados por falsidade ideológica por supostamente forjaram laudo necroscópico