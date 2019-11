Procuradoria denuncia doze pessoas por rede de contrabando de imigrantes para os EUA

O Ministério Público Federal apresentou denúncia contra doze pessoas acusadas de participação em esquema transnacional de contrabando de imigrantes para os Estados Unidos. O grupo foi alvo da Operação Estadão Brás, deflagrada em outubro pela Polícia Federal. O bengalês refugiado no Brasil Saifullah Al Mamun é apontado como líder da rede e um dos articuladores das travessias ilegais.

Além de Al Manun, foram denunciados outros seis bengaleses, três paquistaneses e dois brasileiros. O grupo é acusado de cobrar entre R$ 25 mil a R$ 47 mil para atravessar um imigrante ilegalmente para os Estados Unidos, utilizando o Brasil como rota. O trajeto era realizado a pé pela Selva de Darién, território entre a Colômbia e o Panamá.

A rota é considerada de alto risco devido às condições naturais da travessia, presença de animais selvagens e ocorrências de sequestros e ataques deflagrados por quadrilhas de narcotraficantes da região.

A travessia ilegal era articulada por Al Mamun por meio de sua agência de turismo montada na região do Brás, em São Paulo. Segundo interceptações telefônicas, dados bancários, documentos e emails obtidos pelos investigadores, o bengalês atuava contrabandeando pessoas para os Estados Unidos desde 2016, a maioria dos imigrantes era de países asiáticos, como Bangladesh, Paquistão, Nepal, Índia e Afeganistão.

Em relatório apresentado à Justiça para a deflagração da Operação Estação Brás, que levou Al Mamun para a prisão, a Polícia Federal afirmou que o empresário ‘tinha poder atual e efetivo de corromper agentes públicos brasileiros’. Alguns elementos apontados pelos agentes seria a cooptação de um policial civil e até mesmo o uso de uma viatura para ‘tráfico de seres humanos’.

Documento RELATÓRIO DA POLÍCIA FEDERAL PDF

A investigação aponta que os imigrantes eram recepcionados no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e mantidos em locais controlados pela organização criminosa no Brás. Eles permaneciam no Brasil até pagarem o valor da travessia — R$ 25 mil para entrada no Brasil ou R$ 47 mil para ida aos Estados Unidos.

Para entrar com os imigrantes no Brasil, a organização de Al Mamun apresentava pedidos de refúgio falsos, utilizando identidades falsas e justificando que os imigrantes ficariam na casa de parentes no País. Dois advogados brasileiros ficavam a cargo desta atividade. Outras opções usadas pela quadrilha para ingressar os imigrantes era o uso de passaportes falsos e apresentação de cartas de tripulantes marítimos falsas, que dispensariam vistos.

Aqueles que continuavam viagem rumo aos Estados Unidos eram encaminhados para Rio Branco, no Acre, e transportados até a fronteira com o Peru. A jornada terrestre até os EUA seguiria então pelo Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Guatemala e México.

O Ministério Público Federal afirma que há registro da atuação do grupo criminoso em outras cidades brasileiras, como Boa Viagem, em Roraima, e Recife, no Pernambuco. Nos Estados Unidos, Al Mamun acumula oito acusações por conspiração e contrabando de pessoas. As ações correm em um tribunal de justiça do Texas.

O dinheiro obtido com os imigrantes pela travessia era ocultado em contas abertas em nome das vítimas com documentos falsos.

Além disso, Al Mamun remetia parte dos valores para o exterior e também realizava saques em quantias fracionadas, de forma a evitar o acionamento de órgãos de controle financeiro ou despertar suspeitas de lavagem de dinheiro. Somente no Brasil, entre 2014 e 2019, a organização liderada por Saifullah teria movimentado ao menos US$ 10 milhões, indicou a PF.