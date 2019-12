Procuradoria denuncia deputado Wilson Santiago, prefeito e mais cinco por propinas na construção de adutora na Paraíba

A Procuradoria-Geral da República denunciou neste sábado, 21, o deputado federal José Wilson Santiago (PTB-PB) e o prefeito de Uiraúna João Bosco Nonato Fernandes pelos crimes de corrupção e organização criminosa envolvendo o suposto desvio de recursos da construção da Adutora Capivara, no sertão paraibano. Segundo as investigações, entre outubro de 2018 e novembro de 2019, a empresa Coenco Construções pagou R$ 1,2 milhão em propinas ao parlamentar e R$ 633 mil em vantagens indevidas ao prefeito.

Na manhã deste sábado, Santiago e Fernandes foram alvo da Operação Pés de Barro, desencadeada a mando do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. A PF realizou 13 buscas, uma delas no gabinete de Santiago no Anexo IV da Câmara dos Deputados, e cumpriu quatro ordens de prisão preventiva, uma delas em face do prefeito de Uiraúna.

Entre os outros denunciados estão o empresário George Ramalho Barbosa, os secretários parlamentares da Câmara dos Deputados Evani Ramanho, Israel Nunes de Lima e Luiz Carlos de Almeida, além do Motorista da Secretaria de Governo e

Articulação Política do Município de Uiraúna, Severino Batista.

Os quatro servidores públicos foram afastados do cargo por determinação de Celso de Mello. A medida também atingiu o deputado Wilson Santiago e o prefeito João Bosco Fernandes.

A peça é assinada pelo procurador-geral da República em exercício José Bonifácio, que imputa a Wilson Santiago, João Bosco e George Ramalho 16 episódios de corrupção. Segundo a PGR, Evani teria participado de 11 atos, e Israel e Severino de dois. Luiz Carlos de Almeida foi acusado pelas pelo crime de participação em organização criminosa.

Além da condenação dos denunciados, o procurador-geral da República em exercício, José Bonifácio Andrada, pede que a Justiça determine a devolução de R$ 14.894.713,74 aos cofres públicos, com correção monetária e juros.

A apuração que levou a denúncia foi baseada na colaboração premiada do empresário George Ramalho, da empresa Coenco – responsável pela construção do sistema adutor. Além das informações prestadas pelo delator, a acusação apresenta diálogos entre os investigados e também dados colhidos durante diligências, entre elas ações controladas que registraram o momento em que os investigados receberam o dinheiro em espécie.

Segundo a PGR, as investigações revelaram que, em julho de 2017, Wilson Santiago propôs ao prefeito João Bosco e ao empresário da Coenco George Ramalho Barbosa, o direcionamento da licitação e a ‘agilização’ do fluxo de verbas do Ministério da Integração Nacional, que custearia as obras.

A denúncia aponta que ficou acordado a devolução de 15% do total do contrato para os políticos, sendo 10% para o parlamentar, e 5% para o prefeito.

A construção da adutora foi contratada em abril de 2018 por R$ 24.807.032,95 e diz respeito um sistema que se estenderia do município de São José do Rio do Peixe a cidade de Uiraúna, situados a cerca de 460 km de João Pessoa.

A denúncia indica que, após o contrato com a Coenco ser fechado, o deputado Wilson Santiago teria ‘recrutado’ os serviços de Evani, Luiz Carlos e Israel, em troca de cargos no gabinete da Câmara Federal.

Segundo a peça do Ministério Público Federal, Evani era responsável por gerenciar a propinas recebidas do empresário George Barbosa, além de coordenar a logística das atividades do grupo. Já Israel teria auxiliado Evani no recolhimento das vantagens indevidas e, Luiz Carlos, ajudado a transportar os valores, como uma espécie de motorista. O mesmo papel de ‘Luizinho’ seria exercido por Severino Batista em Uiraúna.