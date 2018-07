Procuradoria denuncia analista da Receita e empresários por fraudes de R$ 99 mi em créditos tributários Investigados na Operação Manigância, do Fisco e do Ministério Público Federal em São Paulo, vão responder por lavagem de dinheiro; servidora do Fisco é acusada também por corrupção passiva em esquema de retificação de documentos de arrecadação