Procuradoria de Contas pede ao TCU que afaste Wajngarten por suspeita de ocultação de dados sobre gastos com publicidade na internet Lucas Furtado, subprocurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, afirma que omissão de informações 'em frontal desrespeito ao princípio da publicidade na Administração Pública' representa 'flagrante descumprimento' da lei por parte do chefe da Secom