Procuradoria cria grupo de pronta repressão a grandes desmatamentos na floresta

A Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal (4CCR) criou o Grupo de Intervenção Rápida contra Superdesmatamentos. Composto por cinco procuradores, o grupo é permanente e tem como objetivo promover ‘a rápida repressão civil e criminal’ a desmatamentos com área superior a 400 hectares identificados na Amazônia Legal.

Documento Íntegra da portaria de criação PDF

As informações foram divulgadas pela Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria.

O grupo deverá construir fluxogramas e modelos de trabalho replicáveis em todas as unidades do Ministério Público Federal situadas na Amazônia, ‘para garantir elementos e subsídios aos procuradores responsáveis pelos casos de superdesmatamentos, para uma atuação célere e eficaz, tanto na esfera cível quanto na criminal’.

Pela metodologia de trabalho, o núcleo será responsável por consolidar parcerias para receber alertas em tempo real de grandes desmatamentos e fazer o cruzamento imediato das informações dos polígonos com bases de dados públicos – Cadastro Ambiental Rural, Sistema de Gestão Fundiária – Sigef, Terra Legal, banco de dados de autuações e embargos do Ibama, entre outras -, para identificar possíveis responsáveis e beneficiários.

Também vai verificar se há autorização para o desmatamento concedida por órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e se houve vistoria in loco por parte do Ibama e do ICMBio na área, podendo solicitar fiscalização e adotar outras medidas investigativas adicionais para punir o desmatamento.

“A intenção é que atuação do grupo contribua para aprimorar tanto a atuação do Ministério Público Federal quanto a de instituições parceiras no combate ao desmatamento ilegal na Amazônia”, informou a Procuradoria.

GRUPO DA PROCURADORIA CONTRA O SUPERDESMATAMENTO

1) Ana Carolina Haliuc Bragança – procuradora da República no Amazonas – Coordenadora

2) Antônio Augusto Teixeira Diniz – procurador da República no município de Oiapoque

3) Daniel Azevedo Lôbo – procurador da República em Rondônia

4) Daniela Lopes de Faria – procuradora da República em Rondônia

5) Joel Bogo – procurador da República no Acre