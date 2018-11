Procuradoria cobra suspensão de direitos políticos de Nelsinho Trad

O Ministério Público Federal apresentou recurso pela reformulação da sentença que condenou por improbidade administrativa o senador eleito e ex-prefeito de Campo Grande, Nelsinho Trad (PTB). O petebista é acusado de construir placas de concreto para promover sua própria imagem às custas dos cofres públicos.

Nelsinho Trad foi condenado a ressarcir o erário com a quantia usada na produção dos totens e pagar multa equivalente a oito vezes sua remuneração em novembro de 2012, quando ainda era prefeito de Campo Grande.

A procuradoria pede revisão da sentença e argumenta que a Lei de Improbidade Administrativa estipula cinco sanções de acordo com a gravidade do fato. Segundo o MPF, apesar das placas não terem sido usadas para proveito patrimonial, serviram para autopromoção pessoal e vantagem política indevida e, por essa razão, os direitos políticos do senador eleito devem ser suspensos.

“As edificações não trazem quaisquer outras informações relevantes permitidas pela Constituição; ao contrário, ostentam tão somente o nome do apelado e um número, em tamanho muito maior que a própria descrição da obra. Não há dúvida de que foram erigidas pelo apelado com o único intuito de enaltecer a sua pessoa”, alega a acusação.

A Procuradoria também pede majoração da multa para 20 vezes o valor da remuneração do ex-prefeito.

Nelsinho Trad foi prefeito de Campo Grande entre 2008 e 2012.

Em 2018, ele se candidatou ao Senado pela primeira vez e foi eleito com 424.085 votos.

A acusação apresentada pelo Ministério Público alega que o petebista mandou edificar quatro placas de concreto com o seu próprio nome e com o número ordinal da obra em quatro obras feitas pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com a União.

Nos autos, a defesa alega que a construção das placas decorre da necessidade de prestação de contas à população.

COM A PALAVRA, NELSINHO TRAD



A reportagem entrou em contato com o escritório de advocacia que defende o senador Nelsinho Trad e aguarda retorno. O espaço está aberto para manifestações.