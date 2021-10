Procuradoria cobra R$ 28,9 bilhões de cimenteiras em ação civil pública que aponta cartel de duas décadas

O Ministério Público Federal (MPF) entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal de São Paulo contra seis empresas brasileiras do ramo de cimento e concreto por suposta prática de cartel para impor preços superfaturados ao mercado. O grupo teria lucrado R$ 28,9 bilhões entre os anos de 1987 e 2007, segundo o processo.

A ação atinge as empresas Votorantim Cimentos S.A., Itabira Agro Industrial S.A., Cimpor Cimentos do Brasil Ltda., InterCement Brasil S.A., Holcim do Brasil S.A. e Companhia de Cimento Itambé e seus gestores. A Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Concretagem (ABESC) e o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC) também foram incluídos no processo porque, segundo o MPF, facilitariam as condutas anticoncorrenciais.

A investigação aponta que as empresas se uniram para eliminar a livre concorrência no setor e garantir o sobrepreço previamente acordado, inclusive com a definição do volume de produção e da divisão regional do mercado. A ação cobra o pagamento de pelo menos R$ 10 bilhões por dano moral coletivo e R$ 28,9 bilhões em dano econômico-financeiro.

“As empresas cartelizadas trocavam informações, para fixar e controlar os preços do cimento e do concreto em diversas regiões do País, operando um sobrepreço estimado em 20% sobre o valor corrente no mercado. As participantes eram constantemente monitoradas, para que se mantivessem alinhadas com os acordos firmados pelo grupo”, explica o MPF.

O MPF afirma que as empresas também criavam barreiras para entrada de novos concorrentes no mercado através da imposição de ‘preços impraticáveis’ às concreteiras que não integravam o grupo.

As irregularidades foram investigadas desde 2006 pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em um processo que decretou, em 2014, a condenação dos envolvidos por formação de cartel. A pena foi de multa de R$ 3,1 bilhões por práticas abusivas à concorrência e prejuízo aos consumidores.

“Há provas de que as empresas compartilhavam tabela de valores usada como referência em cada região. Esse preço seria seguido por todas: quando uma reajustava o preço, as outras aumentavam na mesma proporção”, diz um trecho da ação assinada pela procuradora da República Karen Louise Kahn.

Além dos pagamentos, a ação demanda que os envolvidos sejam proibidos de firmar contratos com instituições financeiras oficiais e de participarem de licitações para obras, serviços e concessão de serviços públicos por pelo menos cinco anos.

COM A PALAVRA, A VOTORANTIM CIMENTOS

“A Votorantim Cimentos não tem conhecimento de qualquer demanda judicial proposta pelo MPF-SP. Além do que, esclarece que, em relação à decisão emitida pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) por supostas práticas anticoncorrenciais, o processo administrativo foi encerrado em outubro de 2015. A Votorantim Cimentos, após condenação pelo Tribunal Administrativo do CADE por supostas práticas anticoncorrenciais, em novembro de 2015, recorreu da decisão administrativa no Judiciário por meio de uma ação anulatória e obteve uma liminar para suspender os seus efeitos, que foi recentemente confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Até que ocorra a decisão final na esfera judicial, existe a possibilidade de a condenação do CADE ser revertida. A Votorantim Cimentos informa que as supostas práticas anticompetitivas são controversas e sem provas. Portanto, a empresa continuará a tomar as medidas legais necessárias para a sua defesa.”

COM A PALAVRA, A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND E O SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO CIMENTO

Por meio de sua assessoria, as entidades informaram que, neste momento, não vão se manifestar sobre a ação.

COM A PALAVRA, OS DEMAIS CITADOS

A reportagem entrou em contato com as empresas e associações citadas no processo e aguarda resposta. O espaço está aberto para manifestação.